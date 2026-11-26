La Legislatura de Río Negro convirtió este jueves en ley once proyectos que habían superado la primera vuelta parlamentaria y que ahora pasarán a formar parte del marco normativo provincial. El paquete incluye iniciativas vinculadas con seguridad, justicia, accesibilidad, movilidad urbana, protección animal, prevención del grooming y reconocimiento de la identidad cultural rionegrina.

Entre las normas sancionadas sobresalen la incorporación de las tobilleras electrónicas al sistema penitenciario, la capacitación obligatoria de policías en Lengua de Señas Argentina, la creación de un registro de personas condenadas por maltrato animal y la regulación de los vehículos de movilidad personal, como los monopatines eléctricos.

Tobilleras electrónicas para arrestos domiciliarios

Una de las leyes de mayor impacto introduce modificaciones al Sistema Penitenciario Provincial para regular el arresto y la prisión domiciliaria mediante dispositivos de monitoreo electrónico. La norma establece un marco específico para el control de personas que cumplan medidas restrictivas de libertad fuera de establecimientos penitenciarios, mediante sistemas tecnológicos de seguimiento.

Cambios en la Justicia

La Legislatura también aprobó una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público. La modificación incorpora la figura del defensor o defensora coordinadora en los fueros Civil y Penal de las distintas circunscripciones judiciales de Río Negro, con el objetivo de fortalecer la organización interna del organismo.

Más herramientas contra el grooming

Otra de las iniciativas sancionadas modifica el Programa Provincial de Información, Concientización y Prevención del Grooming. La actualización busca reforzar las herramientas destinadas a prevenir el acoso y contacto con niños, niñas y adolescentes a través de medios digitales y redes sociales.

Policías capacitados en Lengua de Señas

En materia de accesibilidad, se aprobó la capacitación obligatoria en Lengua de Señas Argentina (LSA) para integrantes de la Policía de Río Negro. La medida apunta a mejorar la atención y la comunicación con personas con discapacidad auditiva en dependencias policiales y situaciones de emergencia.

Registro para condenados por maltrato animal

La protección animal también formó parte del paquete legislativo aprobado. La nueva ley crea el Registro Provincial de Personas Sancionadas y Condenadas por Maltrato y Crueldad Animal, una herramienta destinada a centralizar información sobre infractores y facilitar controles futuros.

Monopatines eléctricos y movilidad urbana

En una de las votaciones más ajustadas de la jornada, la Legislatura aprobó la regulación de los Vehículos de Movilidad Personal. La iniciativa establece requisitos de circulación y seguridad para monopatines eléctricos y otros medios de transporte similares utilizados en zonas urbanas. El proyecto fue sancionado luego de un empate que debió ser definido mediante el voto del vicegobernador y presidente de la Legislatura, Pedro Pesatti.

Malvinas y reconocimiento cultural

El paquete legislativo incluyó además dos iniciativas vinculadas con la causa Malvinas. Por un lado, se dispuso la instalación de señalética oficial con la leyenda "Las Malvinas son Argentinas" y códigos QR informativos en organismos públicos provinciales.

Por otro lado, se instituyó el 3 de septiembre como el Día Provincial de las Madres de Malvinas.