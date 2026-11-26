La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) reclamó la declaración de la emergencia comercial PyME en la provincia y alertó sobre el deterioro que atraviesa el sector en ciudades del Alto Valle, Valle Medio, la Zona Atlántica y la Región Sur.

La entidad sostuvo que el comercio tradicional enfrenta una combinación de factores que está afectando su continuidad: fuerte retracción del consumo, incremento sostenido de costos operativos y cambios en los hábitos de compra impulsados por las grandes plataformas digitales. Según señaló la federación, las ventas registran caídas que oscilan entre el 10% y el 30%, dependiendo de cada rubro. Aunque reconoció que algunas actividades vinculadas al desarrollo energético muestran un comportamiento diferente, advirtió que la mayor parte del entramado comercial provincial continúa afectada por la pérdida de poder adquisitivo de las familias.

Más de 500 empresas cerradas

El documento difundido por la organización empresaria sostiene que, pese al impulso económico generado por proyectos energéticos en distintos puntos de Río Negro, la provincia acumula más de 500 cierres de empresas en los últimos años. Además, las cámaras empresarias señalaron que aumentaron los embargos, los incumplimientos tributarios, los problemas en la cadena de pagos y el endeudamiento de los pequeños y medianos comerciantes.

La situación impacta especialmente en localidades cuya economía depende del consumo interno y donde los comercios cumplen un rol central en la generación de empleo privado.

La FEERN aseguró que uno de los principales problemas es el incremento de los costos fijos por encima del ritmo de recuperación de la actividad. Entre los factores mencionados aparecen las tarifas de servicios públicos, los alquileres, el precio de los combustibles y la presión impositiva.

A ello se suma, según indicaron, la vigencia de un esquema tributario que consideran desactualizado frente a la realidad económica actual.

En particular, cuestionaron el funcionamiento del impuesto sobre los Ingresos Brutos y señalaron que el sistema de aplicación en cascada responde a una estructura económica diferente a la que enfrenta hoy el sector comercial.

Competencia de plataformas digitales

Otro de los puntos planteados por la federación tiene relación con los cambios en los hábitos de consumo. Las entidades empresarias advirtieron que las grandes plataformas digitales operan con ventajas derivadas de su volumen de ventas y de sus estrategias promocionales, lo que dificulta la competencia de los comercios locales.

Según indicaron, esta situación profundiza las dificultades que enfrentan los negocios tradicionales para sostener su actividad en ciudades medianas y pequeñas de la provincia.

Los cuatro pedidos al Gobierno

Frente a este escenario, la federación propuso la conformación de una mesa de trabajo para analizar medidas que permitan sostener la actividad y preservar el empleo. Entre los principales planteos figuran: alivio impositivo en Ingresos Brutos para los rubros más afectados; mecanismos para contener los aumentos de tarifas de servicios; líneas de financiamiento destinadas a empresas en crisis y programas de capacitación orientados al comercio digital.

La organización equiparó la situación del sector con otras emergencias declaradas ante contingencias climáticas o productivas y sostuvo que la gravedad del escenario exige respuestas urgentes.