El Servicio Meteorológico Nacional actualizó el mapa de alertas y confirmó que todo el territorio rionegrino permanecerá bajo alerta amarilla por tormentas durante este miércoles 21 de octubre, en una jornada que estará marcada por la inestabilidad climática en las distintas regiones de la provincia.

La novedad llega luego de las advertencias emitidas en los últimos días por lluvias persistentes vinculadas al fenómeno de El Niño, que ya provocó complicaciones en caminos rurales, cortes de circulación, problemas en la infraestructura ferroviaria y afectaciones en distintos puntos de la Región Sur y la cordillera.

De acuerdo con el informe oficial, el fenómeno abarcará de forma simultánea al Alto Valle, Valle Medio, Región Sur, Costa Atlántica y la zona andina.

Las principales ciudades alcanzadas

En el Alto Valle y la zona productiva la alerta incluye a Roca, Cipolletti, Allen, Fernández Oro, Villa Regina, Cervantes, Chichinales, Mainqué, Ingeniero Huergo, General Enrique Godoy, Cinco Saltos, Contralmirante Cordero y Campo Grande.

También alcanza a localidades del Valle Medio como Choele Choel, Luis Beltrán, Lamarque, Pomona y Chimpay, además de sectores del corredor de la Ruta 22.

En la Costa Atlántica la advertencia comprende Viedma, San Antonio Oeste, Las Grutas, Sierra Grande, Valcheta, General Conesa, Guardia Mitre y San Javier.

La alerta amarilla abarca a todas las regiones de Río Negro, desde la cordillera hasta la Costa Atlántica

La Región Sur y la cordillera también bajo vigilancia

La actualización incluye además a gran parte de la Línea Sur, con localidades como Ingeniero Jacobacci, Los Menucos, Maquinchao, Sierra Colorada, Ramos Mexía, Comallo, Pilcaniyeu, Laguna Blanca, Mencué, Río Chico y Clemente Onelli.

En la cordillera la alerta alcanza a San Carlos de Bariloche, Dina Huapi, El Bolsón, El Manso, Villa Mascardi y Villa Llanquín, entre otras localidades.

Según el organismo meteorológico, el área afectada podrá registrar tormentas aisladas, algunas localmente fuertes, acompañadas principalmente por lluvias abundantes en cortos períodos. Además, existe probabilidad de actividad eléctrica, ráfagas intensas y caída ocasional de granizo.

Los acumulados de precipitación previstos se ubican entre 15 y 35 milímetros, aunque el informe advierte que esos valores podrían ser superados de manera puntual en algunas zonas.

Ante la amplitud geográfica del fenómeno, Protección Civil recomendó evitar actividades al aire libre durante los momentos de mayor intensidad, mantenerse informado a través de los canales oficiales y extremar los cuidados al circular por rutas y caminos rurales.

Las autoridades también aconsejaron asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento, limpiar desagües y evitar circular por sectores anegados.