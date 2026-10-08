Tras la muerte de Piero, el recuerdo de aquel domingo 22 de enero de 2023 resuena todavía con más fuerza en Allen. Esa noche, el cantautor volvió a la ciudad donde pasó parte de su infancia y protagonizó uno de los momentos más emotivos de la 25ª Fiesta Nacional de la Pera.

Con 77 años, Piero regresó a Allen después de 16 años sin presentarse en un escenario de la ciudad. La última vez había sido el 25 de mayo de 2007, durante los festejos por el aniversario de la localidad.

Pero aquella noche de enero tuvo un significado especial. En el escenario del predio de Camioneros, frente a una multitud, compartió una interpretación de “Miedo niño” con Martín “El Mono” Fabio, líder de Kapanga. La canción, que Piero había grabado originalmente en 1982, volvió a sonar décadas después y terminó convirtiéndose en una escena cargada de emoción.

Una canción que quedó para siempre

Mientras Piero cantaba uno de sus clásicos junto al Mono, la emoción se apoderó del escenario. Fabio no pudo contener las lágrimas mientras compartía la canción con uno de los artistas que habían marcado generaciones.

El encuentro resumió buena parte de lo que significaba aquella vuelta para Piero. No era simplemente una presentación más: era el regreso a una ciudad atravesada por sus recuerdos, sus amistades y los primeros años de su vida.

Sobre el escenario, compartió “Miedo niño” con el Mono de Kapanga en un momento cargado de emoción que terminó entre lágrimas.

La noche de cierre de la Fiesta Nacional de la Pera reunió también a Kapanga y Banda XXI, pero la imagen de Piero junto al Mono quedó entre las postales más recordadas de aquella edición.

Antes del escenario, una noche entre amigos

El regreso de Piero a Allen había comenzado incluso antes de su presentación oficial. La noche anterior, el artista sorprendió al público de Aroma Urbano - Café Aurelio con una actuación íntima junto a músicos y amigos.

Allí, rodeado de vecinos, volvió a cantar en un ambiente mucho más cercano y recordó aquellas épocas de juventud en las que se reunía con su guitarra en los bancos de la plaza San Martín.

Allen no era una ciudad más dentro de su historia. Allí había llegado de niño junto a su familia en 1951, cuando el Alto Valle crecía alrededor de las chacras, los canales de riego y las nuevas comunidades que se instalaban en la región.

Allen, el lugar al que siempre volvía

Piero Antonio Franco De Benedictis nació en Italia el 19 de abril de 1945 y llegó a la Argentina siendo muy pequeño. Su familia se radicó en Allen, donde transcurrió una parte fundamental de su infancia antes de continuar sus estudios en Viedma y comenzar su carrera artística en Buenos Aires.

Aunque su trayectoria lo llevó por escenarios de todo el país y del mundo, Allen permaneció ligada a sus recuerdos más personales. Por eso, aquella vuelta de enero de 2023 tuvo una carga diferente.

Hoy, después de su muerte a los 81 años, aquella noche adquiere un nuevo significado. El abrazo con el Mono de Kapanga, las lágrimas sobre el escenario, “Miedo niño” y el reencuentro con la ciudad de su infancia quedaron como el último gran recuerdo de Piero cantando en Allen.