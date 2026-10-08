Los restos de Piero serán velados este jueves 8 de octubre, de 12:30 a 20, en la Sala Velatoria Lázaro Costa, ubicada en O'Higgins 2842, Ciudad de Buenos Aires.

El cortejo fúnebre se realizará el viernes 9 de octubre a las 11. Está previsto que los restos del cantante ingresen a las 11:30 al Cementerio de la Recoleta, donde continuará la despedida del artista.

Piero de Benedictis murió este miércoles 7 de octubre, a los 81 años. La noticia fue comunicada por su entorno y generó muestras de pesar entre artistas, colegas y seguidores de una trayectoria que se extendió durante más de cinco décadas.

Piero murió a los 81 años tras más de cinco décadas de carrera

Piero falleció este miércoles 7 de octubre. El artista había construido una carrera vinculada con la canción popular argentina, con un repertorio marcado por las historias personales, el contenido social y temas que atravesaron distintas generaciones.

Entre sus canciones más reconocidas se encuentra “Mi viejo”, compuesta junto al poeta José Tcherkaski. La canción se convirtió en una de las obras más identificadas con la trayectoria del cantante y mantuvo su vigencia mucho después de su lanzamiento.

También forman parte de su repertorio canciones como “Para el pueblo lo que es del pueblo”, vinculadas con una etapa de fuerte contenido social en su carrera.

El vínculo de Piero con el Alto Valle que también marcó su historia

La historia de Piero tuvo un capítulo particularmente cercano para Río Negro y Neuquén.

El cantante nació en Italia en 1945 y llegó a la Argentina junto a su familia cuando era un niño. Los De Benedictis se instalaron en Allen, donde Piero pasó parte de su infancia y mantuvo un vínculo que se prolongó durante toda su vida.

Su relación con la región no quedó limitada a aquellos primeros años. Durante la década de 1990 volvió al Alto Valle en distintas oportunidades y realizó presentaciones en Neuquén y Allen.

Un recuerdo publicado por Mejor Informado reconstruyó una de esas visitas, ocurrida entre 1992 y 1995, cuando Piero llegó acompañado por músicos, su hijo Juan de Benedictis y su representante, Pierre Bayona.

Ese vínculo convierte la despedida del cantante en una noticia que trasciende Buenos Aires: para buena parte del público del Alto Valle, Piero también forma parte de una historia regional.

“Mi viejo”, la canción que atravesó generaciones

La relación de Piero con “Mi viejo” se convirtió con el tiempo en uno de los principales símbolos de su carrera.

El tema fue grabado junto a José Tcherkaski y apareció originalmente en 1969. Con el paso de las décadas tuvo nuevas versiones y continuó formando parte de la cultura popular argentina.

Incluso Los Simpson incorporaron una referencia a la canción en una escena protagonizada por Homero y Bart.

Piero no quedó asociado solamente a una época determinada de la música argentina, sino también a canciones que continuaron circulando décadas después de haber sido grabadas.

Una trayectoria reconocida en Argentina y Latinoamérica

A lo largo de más de cinco décadas de actividad, Piero recibió distintos reconocimientos por su trayectoria.

Entre ellos se encuentran el Premio Konex de 1985 y el Grammy Latino a la Excelencia Musical de 2016.

Su carrera combinó la música popular con una marcada presencia pública y un repertorio atravesado por cuestiones sociales. Esa identidad artística fue una de las características que distinguieron su recorrido.