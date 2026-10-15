UnTER rechazó la propuesta del 4,18% y reclamó una recomposición salarial para recuperar poder adquisitivo

La conducción de UnTER expresó sus cuestionamientos a la propuesta salarial presentada por el Gobierno de Río Negro durante la paritaria docente y consideró que el ofrecimiento resulta insuficiente para responder a los reclamos que vienen planteando los trabajadores de la educación.

La posición gremial se conoció horas después del encuentro desarrollado en la Secretaría de Trabajo, donde el Ministerio de Educación presentó una actualización salarial vinculada a la evolución de la inflación, en línea con la oferta realizada previamente a los trabajadores estatales nucleados en ATE y UPCN.

La propuesta oficial contempla una actualización del 4,18% correspondiente al promedio del IPC de Viedma y Nación para agosto y septiembre, además de una actualización automática para diciembre y la posibilidad de una suma extraordinaria cuyo monto aún no fue definido.

Tras la reunión, la secretaria general de UnTER, Laura Ortiz López, y el secretario adjunto, Mauricio Ovadilla, señalaron que la oferta presentada por el Ejecutivo no alcanza para responder a las necesidades de la docencia rionegrina.

Desde el sindicato remarcaron que continúan reclamando una recomposición salarial que permita recuperar poder adquisitivo y que contemple además la situación de quienes se encuentran próximos al retiro jubilatorio.

El gremio también sostuvo que persisten otros temas pendientes que exceden la discusión salarial. Entre ellos mencionó las condiciones edilicias de los establecimientos educativos, las auditorías médicas, las problemáticas críticas en distintas escuelas y los cambios impulsados en niveles y modalidades del sistema educativo.

El Gobierno asumió compromisos

Durante la negociación, el Ejecutivo provincial se comprometió a avanzar en distintos espacios de trabajo vinculados a grillas salariales, mesas técnicas por nivel y modalidad, instancias de capacitación y aspectos relacionados con el Congreso Pedagógico Político-Sindical previsto para los días 29 y 30 de octubre.

Además, el Gobierno confirmó la intención de convocar una nueva reunión paritaria entre fines de noviembre y la primera quincena de diciembre para continuar analizando la evolución salarial y los meses que aún no cuentan con una propuesta definida.

La conducción de UnTER adelantó que la próxima semana se desarrollarán asambleas en todas las seccionales de la provincia para debatir el contenido de la oferta y definir una posición colectiva frente al planteo del Ejecutivo.

Desde el gremio remarcaron que las decisiones no se adoptarán únicamente en la mesa de negociación, sino que serán discutidas en los ámbitos orgánicos de definición que integran la estructura sindical.