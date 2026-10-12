El Gobierno de Río Negro volverá a reunirse esta semana con los gremios estatales para retomar la discusión salarial del último tramo del año. El encuentro del Consejo Provincial de la Función Pública está previsto para el miércoles a las 10 en Viedma y reunirá nuevamente a representantes del Ejecutivo, ATE y UPCN, luego de una instancia que terminó sin propuesta de incremento salarial.

La nueva convocatoria llega en medio de reclamos sindicales que apuntan a una actualización de haberes vinculada a la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), mecanismo que había sido utilizado en acuerdos anteriores.

ATE anticipó que volverá a exigir una recomposición salarial para los próximos meses y planteará además la necesidad de adelantar parte del incremento correspondiente a diciembre para que tenga impacto en el cálculo del aguinaldo.

El sindicato también llevará a la mesa de negociación otros temas pendientes, entre ellos la situación de las recategorizaciones demoradas, el pago de retroactivos adeudados y distintos reclamos sectoriales vinculados a trabajadores de Salud, Educación, Desarrollo Humano, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) y el SPLIF.

Los docentes vuelven a la mesa

En paralelo a la negociación con los estatales, esta vez el Gobierno convocó a la Unión de Trabajadores de la Educación de Río Negro (UnTER), que había cuestionado públicamente haber quedado excluida de la última instancia de diálogo salarial.

El gremio docente confirmó la recepción de la cédula de notificación para una audiencia paritaria fijada para el próximo 14 de octubre a las 10 en la Secretaría de Trabajo de Viedma.

La convocatoria representa un cambio respecto del escenario generado semanas atrás, cuando la organización sindical había reclamado la reapertura urgente de la discusión salarial y criticado la falta de una mesa específica para abordar las demandas del sector educativo.