La negociación salarial entre los sindicatos y el Gobierno de Río Negro sumó este miércoles una propuesta concreta para el último tramo de 2026. Durante la reunión del Consejo de la Función Pública realizada en Viedma, el Ejecutivo ofreció actualizar los salarios de acuerdo con la evolución de la inflación, otorgar un bono compensatorio y adelantar el incremento de diciembre para que tenga impacto en el aguinaldo.

La oferta responde a varios de los planteos que el gremio ATE Río Negro venía sosteniendo en las últimas semanas, especialmente en relación con la pérdida de poder adquisitivo generada por el aumento de servicios públicos, alquileres y productos de la canasta alimentaria.

Según lo informado tras el encuentro, los salarios de octubre y noviembre se actualizarán tomando como referencia el promedio entre el Índice de Precios al Consumidor nacional y el IPC de Viedma correspondiente a agosto y septiembre. De esa manera, la actualización propuesta alcanza el 4,18%.

Además, el Ejecutivo planteó que los haberes de diciembre también tengan una actualización vinculada a la evolución de la inflación, utilizando para ello los índices que se conocerán en los próximos meses.

Bono y revisión antes de fin de año

Uno de los puntos centrales de la negociación fue el planteo de ATE para que el Gobierno reconozca el impacto que tuvieron sobre los salarios los aumentos registrados en rubros considerados esenciales.

En respuesta a ese reclamo, el Ejecutivo propuso el pago de una compensación extraordinaria y aceptó realizar una nueva reunión de la Función Pública antes de fin de año para definir el monto definitivo del bono.

Desde el sindicato consideran que la suba de tarifas, alquileres y alimentos avanzó por encima del promedio inflacionario y que esa situación justifica una medida complementaria a la actualización salarial.

Propuesta para 2027

La oferta también incorpora una pauta para el primer trimestre de 2027. De acuerdo con el planteo oficial, los salarios continuarían ajustándose en función de la evolución de la inflación durante los primeros meses del próximo año.

Por otra parte, ATE llevó a la mesa de negociación un reclamo vinculado al creciente endeudamiento de los trabajadores estatales. La organización solicitó al Gobierno la implementación de mecanismos que limiten las deducciones derivadas de préstamos y créditos sobre los haberes, con el objetivo de proteger el carácter alimentario del salario.

La propuesta será ahora analizada por los órganos internos del sindicato. En las próximas horas, ATE convocará a un plenario de secretarios generales para definir si acepta o rechaza el ofrecimiento formulado por el Gobierno provincial.