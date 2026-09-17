Elegir qué estudiar después del secundario puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza cuando la información está repartida entre universidades, institutos y distintas páginas web. Para facilitar esa búsqueda, el Gobierno de Río Negro presentó Tu Vocación, una nueva plataforma que concentra en un solo lugar la oferta educativa de nivel superior de la provincia.

La herramienta fue desarrollada por la Unidad Provincial de Enlace con las Universidades (UPEU) y permite recorrer las distintas opciones disponibles según la localidad y el tipo de formación. Allí se pueden encontrar carreras de grado, tecnicaturas, profesorados y formaciones profesionales, con propuestas tanto públicas como privadas.

“Tu futuro lo podés encontrar en esta página”, expresó el gobernador Alberto Weretilneck al presentar la iniciativa a través de sus redes sociales. La propuesta apunta especialmente a quienes están terminando la escuela secundaria y todavía no tienen definido qué carrera seguir.

El portal nació después de un relevamiento realizado por la UPEU, que detectó un problema concreto: la información sobre las carreras que se pueden estudiar en Río Negro estaba dispersa en numerosos sitios y plataformas. Frente a ese escenario, la Provincia decidió reunir las propuestas en un único espacio de consulta.

El relevamiento incluyó a universidades e institutos presentes en Río Negro, Institutos Técnicos Superiores, Institutos de Formación Docente Continua y establecimientos educativos privados que cuentan con propuestas de validez oficial. De esta manera, el sitio busca ofrecer una mirada amplia sobre las alternativas disponibles para quienes quieren comenzar o continuar una formación.

La intención es que los estudiantes puedan comparar las posibilidades que existen en distintas localidades sin tener que recorrer una gran cantidad de páginas para encontrar información. La plataforma también busca acercar las oportunidades educativas disponibles en la provincia y facilitar una decisión que puede marcar el rumbo de los próximos años.

Con Tu Vocación, Río Negro suma una herramienta pensada para acompañar a los jóvenes en uno de los momentos clave después de terminar el secundario. La propuesta se incorpora a otras políticas vinculadas con educación y formación, con el objetivo de que conocer las opciones disponibles sea un poco más sencillo antes de elegir qué estudiar y dónde hacerlo.