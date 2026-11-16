El gobernador Alberto Weretilneck definió a Argentina LNG como el proyecto que puede cambiar para siempre el destino económico de Río Negro. Durante la audiencia pública realizada en Sierra Grande, lo calificó como una de las mayores inversiones privadas de la historia argentina y lanzó una definición de fuerte contenido político: “Estamos ante el tercer hito fundacional de Río Negro”. La promesa es empleo, desarrollo industrial y una transformación que, según aseguró, debe beneficiar a toda la provincia.

El mandatario vinculó esta iniciativa con Vaca Muerta Oil Sur (VMOS) y Southern Energy. Consideró que los tres proyectos representan un cambio histórico para la Patagonia, que dejará de ser solamente proveedora de recursos naturales para avanzar hacia su industrialización. “Vamos a ser parte de esta historia como se merece Río Negro”, afirmó. También sostuvo que Argentina LNG permitirá cambiar la matriz energética nacional y convertir al país en un proveedor estratégico de gas y combustibles.

Weretilneck recordó las gestiones para que una inversión originalmente proyectada en Bahía Blanca terminara desembarcando en Río Negro. Destacó el papel del presidente de YPF, Horacio Marín, y aseguró que la provincia debió demostrar que tenía condiciones geográficas, institucionales y técnicas para recibir semejante emprendimiento. En ese camino identificó cuatro condiciones indispensables: estabilidad política, seguridad jurídica, previsibilidad económica y acuerdo social.

Pero detrás de los anuncios millonarios también aparece una exigencia: que los rionegrinos no sean espectadores de un negocio que promete cambiar la economía regional. “Que los rionegrinos y las rionegrinas vean que estos proyectos sirven, que no la vemos pasar”, advirtió. En ese sentido, defendió la necesidad de proteger el mar, el territorio y los ecosistemas, y de construir consensos que permitan sostener las inversiones durante décadas.

Para garantizar participación local, mencionó la Ley de Empleo Rionegrino, que establece un 80% de trabajadores provinciales, y la Ley de Desarrollo de Proveedores Provinciales. Sin embargo, reconoció que las empresas locales necesitarán financiamiento, capacitación y alianzas con compañías nacionales e internacionales para competir en una industria que exigirá capacidad técnica y operativa.

En el tramo final, el gobernador puso el foco en los jóvenes que podrán estudiar y trabajar en Río Negro, y en las familias que ya no tendrán que buscar oportunidades fuera de la provincia. “Con estos proyectos lo que estamos logrando es que ninguna ni ningún rionegrino se tenga que ir a trabajar a otra provincia, y menos a otro país, porque va a tener empleo acá”, sostuvo.

La convocatoria superó la capacidad del recinto y obligó a extender la audiencia pública hasta el 17 de noviembre. La cantidad de inscriptos y la extensa lista de oradores hicieron necesario ampliar el debate técnico y la participación ciudadana. Quienes no pudieron ingresar siguen las exposiciones a través de la transmisión oficial de YouTube de la Secretaría de Ambiente.

De esta manera, Río Negro continúa con la evaluación del megaproyecto bajo tres criterios centrales: acceso a la información pública, análisis técnico y participación social.