Argentina GNL: cómo participar de la audiencia pública en Río Negro

La Provincia de Río Negro realizará el lunes 16 de noviembre una Audiencia Pública para analizar los cuatro Estudios de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto Argentina LNG, impulsado por YPF S.A. El encuentro permitirá que la ciudadanía conozca las características de las obras previstas y exprese su opinión. Quienes quieran hacer uso de la palabra deberán inscribirse previamente, con plazo hasta el 11 de noviembre a las 8.

El proyecto contempla una cadena productiva que comienza con la extracción de gas en Vaca Muerta, continúa con su transporte mediante un gasoducto de 525 kilómetros y llega hasta la costa rionegrina, donde se prevé su tratamiento y licuefacción para la posterior exportación. La evaluación ambiental comprende cuatro componentes:

Gasoducto Dedicado: infraestructura para transportar gas hacia la zona costera.

Unidades flotantes de licuefacción (FLNG): dos instalaciones previstas a unos cinco kilómetros de la costa del Golfo San Matías, con gasoductos submarinos y un muelle de conexión.

Poliducto: infraestructura para transportar líquidos y condensados asociados al proyecto.

Complejo Industrial: instalaciones terrestres destinadas a la recepción y el fraccionamiento.

La audiencia es convocada por la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro y busca poner a disposición de la comunidad la información vinculada al proyecto. Para quienes quieran participar como expositores, estos son los datos principales:

Fecha: lunes 16 de noviembre de 2026.

Hora: 8.

Lugar: gimnasio Vuta Mahuida, calle 28 de Octubre, Sierra Grande.

Cierre de inscripción: miércoles 11 de noviembre de 2026, a las 8.

Tiempo de exposición: hasta cinco minutos por participante y por cada estudio seleccionado.

Para hacer uso de la palabra, cada interesado deberá completar previamente el formulario correspondiente al Estudio de Impacto Ambiental sobre el que quiera expresarse. No es necesario limitarse a un solo componente: quienes deseen plantear su posición sobre más de uno podrán completar los formularios respectivos.

El tiempo de exposición está establecido por el artículo 26 de la Ley J N.º 3.284. Cada participante tendrá hasta cinco minutos por cada estudio en el que se haya inscripto, lo que permite presentar observaciones y opiniones sobre distintos aspectos de la iniciativa, respetando los límites previstos para la audiencia.

Cómo participar:

Identificar sobre cuál de los cuatro Estudios de Impacto Ambiental se quiere opinar.

Completar el formulario oficial correspondiente a cada estudio elegido.

Realizar la inscripción antes del 11 de noviembre a las 8 .

Presentarse el día de la audiencia, el 16 de noviembre, a las 8, en el gimnasio Vuta Mahuida de Sierra Grande.

La audiencia pública constituye una instancia de participación ciudadana en la evaluación ambiental de Argentina LNG, un proyecto que prevé conectar la producción gasífera de Vaca Muerta con instalaciones de procesamiento y exportación en el Golfo San Matías. Para que los interesados puedan completar el trámite sin dificultades, es importante consultar los formularios oficiales de cada componente antes del vencimiento del plazo.