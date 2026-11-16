La audiencia pública por el megaproyecto Argentina LNG comenzó este lunes en Sierra Grande con 248 exposiciones previstas y una discusión que excede largamente los límites de un gimnasio municipal. En juego están cuatro estudios de impacto ambiental, una inversión estimada en 51.000 millones de dólares y la posibilidad de convertir a Río Negro en una de las principales plataformas de exportación de gas de Vaca Muerta. El desafío será determinar bajo qué condiciones se desarrollará semejante negocio y qué consecuencias tendrá para el ambiente, la economía y las comunidades de la provincia.

La convocatoria, que se desarrolla desde las 8 en el gimnasio Vuta Mahuida, reúne 230 inscripciones de particulares y otras 18 presentaciones de especialistas y expertos. Sin embargo, la cifra no equivale necesariamente a 248 personas diferentes, porque algunos participantes se anotaron para intervenir en más de uno de los bloques temáticos. Cada exposición tendrá un máximo de cinco minutos por participante y por estudio ambiental, mientras que la jornada podría extenderse durante dos días por la cantidad de intervenciones y la documentación técnica que deberá analizarse.

La discusión está dividida en cuatro componentes centrales: el gasoducto dedicado que transportará la producción desde Neuquén, las dos unidades flotantes de licuefacción que se instalarán frente al golfo San Matías, el poliducto destinado al traslado de líquidos y condensados y el complejo industrial terrestre. No son obras independientes ni proyectos desconectados. Forman parte de una misma cadena productiva que comienza con la extracción del gas en Vaca Muerta, continúa con su transporte y procesamiento en territorio rionegrino y termina con la carga de buques metaneros para abastecer a los mercados internacionales.

Detrás de semejante infraestructura aparecen tres jugadores de peso: YPF, la italiana Eni y XRG, compañía vinculada a Emiratos Árabes Unidos. La inversión proyectada asciende a 51.000 millones de dólares y contempla una capacidad inicial de producción de 12 millones de toneladas anuales de GNL, con posibilidades de ampliación hasta 18 millones. Las estimaciones empresariales apuntan a generar exportaciones por unos 10.000 millones de dólares anuales a partir de 2031. Son números capaces de modificar la escala económica del país, aunque todavía falta determinar cuánta de esa riqueza se traducirá en empleo, contrataciones e ingresos concretos para Río Negro.

Pero detrás de los millones también aparece la discusión que puede incomodar al entusiasmo oficial. Las instalaciones marítimas, los gasoductos y el complejo industrial deberán convivir con uno de los principales activos naturales de la provincia: el golfo San Matías. Los posibles impactos sobre la fauna marina, la actividad pesquera, el turismo, el movimiento de buques y las condiciones ambientales durante la operación forman parte de las cuestiones que requieren respuestas técnicas y garantías de control. No alcanza con presentar una inversión histórica si después las consecuencias quedan del lado de las comunidades que viven en la región.

Para el gobernador Alberto Weretilneck, Argentina LNG representa una apuesta estratégica para cambiar el perfil productivo de Río Negro y ubicar a la provincia en el centro del mapa energético internacional. La iniciativa permitiría que un territorio que durante años fue considerado principalmente una zona de tránsito de hidrocarburos se convierta en una plataforma de procesamiento y exportación. Sin embargo, entre los anuncios de inversión y los beneficios concretos existe una distancia que deberá medirse con puestos de trabajo, participación de proveedores locales, infraestructura y recursos que efectivamente ingresen a las arcas provinciales.

La audiencia pública es una instancia de participación ciudadana dentro del procedimiento de evaluación ambiental y no representa una autorización automática para ejecutar las obras. Tampoco tiene carácter vinculante, aunque las observaciones deberán ser consideradas dentro del proceso que conduce la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático de Río Negro. La decisión final de inversión de las empresas, además, fue reprogramada para el 29 de noviembre. Así, mientras Vaca Muerta espera una salida exportadora de escala mundial, Sierra Grande pone sobre la mesa una discusión que no se resuelve solamente con dólares: qué controles podrá garantizar y quién terminará pagando los costos si las promesas del megaproyecto no se cumplen.