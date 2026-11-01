Con el cierre del escrutinio, las primeras urnas comenzaron a entregar señales políticas en Bariloche y el oficialismo recibió los primeros resultados con expectativa. Los datos iniciales del escrutinio ubican en ventaja a Estamos Haciendo, la alianza que reúne al intendente Walter Cortés y al gobernador Alberto Weretilneck, en una elección que definirá quiénes serán los 15 convencionales constituyentes titulares que tendrán la responsabilidad de discutir el futuro institucional de la ciudad.

La diferencia que aparece en las primeras mesas es amplia frente a las demás fuerzas políticas. Sin embargo, el recuento recién comienza y todavía falta incorporar una cantidad importante de urnas. Por eso, aunque en el oficialismo empiezan a mirar el resultado con optimismo, todavía no hay elementos para determinar cuántos convencionales conseguirá cada espacio. Más teniendo en cuenta la enorme disparidad social de Bariloche.

Con la información extraoficial, porque aún no hay datos cargados en la web oficial de la Junta Electoral Municipal, Yanina Sánchez, la primera candidata de Estamos Haciendo Bariloche (Alianza PUL y JSRN), se posicionó por delante del Andrea Galaverna, la ex Defensora del Pueblo que lideraba la lsita de Fuerza Bariloche, una de las tres expresiones peronistas que se presentaron a la elección. En la primera tendencia, Martín Govetto, el candidato de la alianza La Lalibertad Avanza, PRO y Creo, esta en un tercer lugar.

Con el 31,31%, la alianza oficialista alcanzaría la presidencia de la convención y 6 convencionales más. Detrás aparece Fuerza Bariloche, la lista peronista, con el 17,13% lo que le representaría tres bancas. En tanto que La Libertad Avanza con 13,64% también obtendría tres lugares en la Convención.

El reparto de bancas lo completan Vamos Futuro,8,61%, y la Izquierda PTS-MST, 6,39%, con una banca cada uno.

El resultado tiene una lectura que excede la conformación de la Convención Municipal. La elección también pone a prueba el acuerdo político entre Cortés y Weretilneck, que confluyeron en una misma propuesta para disputar la representación en el órgano encargado de revisar la Carta Orgánica. La primera señal del escrutinio favorece a ese armado, aunque habrá que esperar para conocer la dimensión real de la diferencia.

En esta elección compitieron 13 listas por los 15 lugares titulares de la Convención. La cantidad de espacios participantes y la distribución de los votos serán determinantes para conocer cómo quedará integrado el cuerpo que tendrá la responsabilidad de debatir posibles modificaciones a la norma institucional de Bariloche.

Mientras tanto, los principales espacios políticos siguen el recuento desde sus respectivos búnkers. Estamos Haciendo espera los resultados en el Sindicato de Comercio, a donde está previsto que llegue Cortés en algunos minutos más, La Libertad Avanza sigue las novedades en su local de Belgrano y Fuerza Bariloche aguarda las cifras en su unidad básica, con dirigentes y militantes pendientes de cada actualización.

La expectativa también está puesta en las fuerzas opositoras, que necesitan conocer los resultados de un mayor número de mesas para establecer qué representación podrán conseguir. La ventaja inicial del oficialismo todavía no permite anticipar cómo será el reparto definitivo de las bancas.

Con las urnas cerradas desde las 18 y el escrutinio avanzando durante la noche, Bariloche empieza a conocer las primeras respuestas de una elección que tendrá consecuencias en la discusión política local. El oficialismo ya recibió una señal favorable, pero la verdadera dimensión del resultado se conocerá cuando se complete una parte sustancial del recuento.