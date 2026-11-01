La elección para definir quiénes integrarán la Convención Constituyente de Bariloche comenzó este domingo en los 47 establecimientos habilitados de la ciudad, con las mesas constituidas desde temprano y sin inconvenientes de importancia en el arranque. A 20 años de la última reforma de la Carta Orgánica, 115.378 electores están habilitados para participar de una votación que tendrá impacto directo en el futuro institucional y político del municipio.

La jornada arrancó con una particularidad: mientras las autoridades electorales confirmaban que las mesas estaban completas cerca de las 8.20, el movimiento de votantes todavía era dispar en las escuelas y en las calles de la ciudad. La elección es obligatoria, pero las primeras horas no mostraban una concurrencia masiva.

Norma Taboada, integrante de la Junta Electoral Municipal, confirmó que las mesas estaban constituidas y que las consultas recibidas estuvieron relacionadas principalmente con documentos de identidad vencidos. En ese sentido, aclaró que quienes figuran en el padrón pueden votar, aunque tengan el DNI vencido.

Martín Govetto, candidato a convencional, reconoció que atraviesa una experiencia diferente a su actividad profesional y destacó la importancia de cumplir con la responsabilidad democrática. Lihue Bariggi, de Seamos Futuro, manifestó su expectativa de que la participación sea elevada y hasta planteó la posibilidad de que Bariloche alcance un récord de votantes.

Andrea Galaverna, de Fuerza Bariloche, puso el acento en el valor generacional de la elección y en la responsabilidad de pensar una ciudad para las próximas generaciones. Norberto Rodríguez, de Participación Vecinal, destacó el acompañamiento recibido durante la campaña y la posibilidad de construir consensos sobre propuestas como la participación ciudadana vinculante y la figura de la parlamentaria.

La candidata de la lista oficialista Estamos Haciendo Bariloche votó cerca de las 10 de la mañana de este domingo. "Tenemos que valorar esto que es estar en democracia", afirmó Yanina Sánchez, abogada y actual asesora letrada de la Municipalidad.

También votaron Carlos Aristegui, candidato de Primero Río Negro, y Rodolfo Sánchez, quien reconoció que, pese a las primeras consultas sobre el movimiento en las escuelas, todavía observaba poca circulación de vecinos en las calles. Ambos coincidieron en la necesidad de que los barilochenses se acerquen a votar.

Los barilochenses deberán elegir 15 convencionales titulares, que se distribuirán mediante el sistema D'Hondt, con un piso del 5% de los votos. La tarea que tendrán por delante no es menor: revisar y actualizar la norma que establece las reglas de funcionamiento institucional, administrativo y político de la ciudad.

La última reforma fue hace dos décadas. Ahora, con 115.378 personas habilitadas para votar, Bariloche vuelve a abrir una discusión sobre su organización y su futuro. La incógnita de las primeras horas, además de quiénes conseguirán los lugares en la Convención, es cuántos vecinos decidirán participar de una elección que, por sus consecuencias, tendrá mucha más trascendencia que una disputa electoral municipal.