El Municipio de Roca presentó dos propuestas para modificar el esquema de compensación coparticipativa impulsado por el Gobierno provincial, con el objetivo de que la fórmula refleje de manera más clara el crecimiento poblacional y la realidad económica de cada ciudad.

La intendenta María Emilia Soria planteó que el componente poblacional debería tener un peso mayor en la distribución, pasando del 40% actual al 60%, mientras que la recaudación y la distribución en partes iguales se reducirían al 20% cada una.

“Si la razón de ser de esta compensación es acompañar a las ciudades que más crecieron, entonces el componente poblacional debería tener un peso mayor en la fórmula”, señaló.

El segundo planteo apuntó a ampliar la mirada sobre la economía local, incorporando variables como empleo registrado, habilitaciones comerciales y superficie productiva. Soria advirtió que dejar afuera sectores como la fruticultura distorsiona la medición de la economía roquense y perjudica el resultado que obtiene la ciudad en el esquema.

Sin embargo, el gobernador Alberto Weretilneck descartó la propuesta y aclaró que la compensación para los 14 municipios que registraron aumento poblacional no se modificará.

“La discusión sobre cómo se distribuye, qué porcentaje, la manera que se distribuye, es una discusión para otro momento que yo no quiero hoy discutir porque partimos de un vicio central que es que nadie acepta la cantidad de habitantes que fija el Censo”, afirmó en Bariloche.

Weretilneck sostuvo que los datos del Censo 2022 presentan “vicios” y no son reales, lo que generó rechazo de intendentes tanto de municipios que ganaban como de los que perdían población. Por eso, explicó, el Gobierno decidió implementar la compensación por fuera de los recursos que hoy se distribuyen entre los 39 municipios.

El mandatario advirtió que, si se aplicara mayor porcentaje a los municipios con más habitantes, se perjudicaría a los que tienen menos. “Beneficiaríamos a 13 municipios y reduciríamos la coparticipación a 26”, argumentó. La solución encontrada fue el aporte del Tesoro Provincial, que destinará 1.020 millones de pesos mensuales para compensar a las 14 localidades, sin afectar las partidas actuales de distribución.

El proyecto oficial será remitido a la Legislatura luego de la firma de los acuerdos con los intendentes, prevista para el próximo lunes. Firmarán los jefes comunales de Ingeniero Huergo, Guardia Mitre, Fernández Oro, El Bolsón, Dina Huapi, Cipolletti, Los Menucos, Cervantes, Bariloche, Catriel, Roca, Comallo, Ramos Mexía, Darwin y Guardia Mitre.