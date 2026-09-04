El conflicto por las nueve cesantías dispuestas por la municipalidad de Roca sumó este jueves un nuevo capítulo. El Ejecutivo explicó que las desvinculaciones se resolvieron tras comprobar inasistencias injustificadas reiteradas, con casos que van de 20 a 80 faltas en un año, y antecedentes disciplinarios previos de similar naturaleza.

Según se informó, en todos los casos se llevó adelante el procedimiento administrativo sumarial previsto en la Resolución N.º 27-JDM-18, garantizando el derecho de defensa de los trabajadores. Las conductas acreditadas implicaron incumplimientos al artículo 79 del Estatuto del Empleado Municipal, que establece la obligación de concurrir al lugar de trabajo y justificar las ausencias.

El Municipio remarcó que las cesantías se dispusieron conforme al régimen disciplinario vigente y que la Junta de Disciplina actuó con representación gremial, tal como exige la normativa. “El órgano sesionó con la participación de los gremios mayoritarios, lo que garantiza legitimidad y transparencia”, señalaron desde el Ejecutivo.

En paralelo, el conflicto se trasladó a la protesta que la Asociación de Trabajadores Municipalesl (ATM) realizó en la plaza Belgrano. El Municipio denunció que durante la manifestación se prendió fuego un árbol y aportó material fílmico a la Policía para identificar a los responsables. “Dañar o destruir árboles urbanos es un acto de vandalismo que perjudica a la comunidad”, expresaron desde el municipio.

La respuesta sindical fue inmediata. ATM negó categóricamente que su secretaria general, Susana Elosegui, haya participado en el hecho y acusó al Ejecutivo de montar una campaña de difamación. “Desmentimos categóricamente la falsa publicación difundida en las redes oficiales de la Municipalidad y de la intendenta María Emilia Soria”, sostuvo.

El sindicato explicó que durante la protesta se realizó una mateada solidaria y se utilizó una bengala de humo dentro de un cantero. Según su versión, Elosegui se acercó luego con una bolsa para retirar los residuos, momento en que habría sido fotografiada. “En ningún momento se prendió fuego un árbol ni se vandalizó el espacio público”, afirmó ATM, que aseguró contar con testimonios de compañeras presentes.

La dirigente realizó una exposición policial en la Comisaría 21ª para dejar asentada su versión y el gremio anunció que iniciará acciones judiciales en el fuero Civil por daños y perjuicios, abuso de poder y afectación al honor. También cuestionó el uso de imágenes de cámaras de seguridad y denunció una presunta vulneración del derecho a la imagen.

ATM insistió en que el eje del conflicto son las cesantías y no la polémica por el árbol. “El conflicto de fondo son las cesantías y la falta de respuestas; no van a tapar la realidad con montajes en redes sociales”, advirtió la organización.

De esta manera, el enfrentamiento entre el Municipio y ATM se profundiza: a la discusión por los despidos se suma ahora una disputa pública por lo ocurrido en plaza Belgrano y la amenaza de judicialización contra las acusaciones difundidas por el Ejecutivo.