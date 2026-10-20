La Feria Regional del Libro de San Martín de los Andes cerró una edición histórica. Según el balance realizado por la Secretaría de Cultura municipal, más de 12.000 personas participaron de las distintas actividades desarrolladas durante la vigésima edición, una cifra récord para el encuentro que cumple dos décadas de trayectoria.

Del total de asistentes, 10.270 personas recorrieron el espacio expositivo, lo que representa un incremento del 45% respecto de años anteriores. Desde la organización destacaron que el mayor movimiento de público se concentró durante el último fin de semana largo, cuando la feria sumó además una atractiva propuesta cultural para quienes visitaron la ciudad.

Una semana de literatura, encuentros y actividades

A lo largo de siete días, la feria reunió a más de 50 autores y autoras de distintos puntos de Argentina y Chile. Entre las figuras invitadas estuvieron Ricardo Gil Lavedra, Claudia Piñeiro, Gloria Casañas, Pablo De Santis, María Cristina Ramos, Mario Ortiz, Ricardo Costa, Graciela Cros y Machi Pindatray.

Las presentaciones de libros, charlas y espacios de intercambio permitieron acercar a los lectores a algunas de las voces más reconocidas de la literatura nacional, al tiempo que dieron visibilidad a escritores y proyectos culturales de la región.

Fuerte participación de las escuelas

Uno de los aspectos destacados de esta edición fue la participación de la comunidad educativa. Las actividades complementarias convocaron a unas 1.900 personas, de las cuales 1.400 formaron parte del programa "1,2,3, Literatura en Acción".

La propuesta reunió a estudiantes de escuelas primarias de San Martín de los Andes, que presentaron sus producciones literarias en el Teatro San José, convirtiéndose en protagonistas de uno de los momentos más convocantes de la feria.

Un evento con identidad regional

La edición 2026 también reforzó su perfil binacional con la participación de una delegación de la Región de Los Ríos, Chile, que se sumó a las actividades y fortaleció el intercambio cultural entre ambos países.

La Feria Regional del Libro fue organizada por la Secretaría de Cultura de San Martín de los Andes junto a una comisión organizadora integrada por representantes de 18 instituciones públicas y privadas.

Al cierre del evento, desde el área de Cultura destacaron que la feria volvió a consolidarse como un espacio de encuentro para lectores, escritores, editoriales, bibliotecas, escuelas y organizaciones culturales, confirmando el crecimiento sostenido de una propuesta que ya es parte de la identidad cultural de la ciudad.