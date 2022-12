Bresh, la fiesta argentina que se exporta al mundo

Por Hernán Di Menna

La primera Fiesta Bresh se llevó a cabo en Buenos Aires, el 24 de junio de 2016. La iniciativa nació de la mano de un grupo de amigos porteños sub 30 que no encontraban su ámbito en los boliches de la época y necesitaban diferenciarse de los códigos tradicionales, sus reglas de vestimenta y conducta, y generar un espacio más sano y seguro para disfrutar de las salidas. Según sus progenitores, la Bresh “llegó para derribar el mito de que la noche es tierra de nadie y encontró un lenguaje universal que se da a través del disfrute y del cuidado", convirtiéndose en "un lugar de pertenencia, de alegría y de encuentro mezclado con libertad".

Vaya si lo han logrado. Hoy, se ganó el mote de “la fiesta más linda del mundo” y ya visitaron casi toda la Argentina –estuvieron en Neuquén el año pasado y en Río Negro en septiembre, con entradas agotadas – y ya hicieron bailar a un montón de ciudades: Lima, Perú; Asunción, Paraguay; Cuenca y Quito, Ecuador, Montevideo y Punta del Este, Uruguay; Bogotá, Colombia; Miami, Nueva York y Orlando, Estados Unidos; Milán, Italia y la meca de la noche, Ibiza.

Puntapié inicial y pandemia

“Con nuestra experiencia de la vida nocturna en Buenos Aires no terminamos de encontrar un espacio donde nos sintiéramos identificados y cómodos. Siempre la experiencia es un poco traumática porque salís con tus amigos, en la puerta no te aceptan o no estás vestido para la ocasión, o de repente no conectás con la música o la gente dentro está un poco tensa. Somos un grupo de fanáticos de las fiestas, de los DJs y ante toda esa situación, que a nosotros nos alejó de la nocturnidad, decidimos generar nuestro propio espacio que haga a todo el mundo sentirse cómodo y disfrutar. Así nació la Bresh”, recuerda Alejandro “Broder” Saporiti, su director artístico.

La misión de armar un nuevo tipo salida nocturna con los valores de las nuevas generaciones, rápidamente caló. El crecimiento de este pequeño proyecto fue vertiginoso. Su carácter itinerante tuvo su primer anclaje entre los barrios de Palermo y Villa Crespo, en un lugar llamado Beatflow, con capacidad para 300 personas. Y tuvo su pico de asistencia en Santiago del Estero con 25.000 en una noche. Hoy ya casi llegan a las 400 noches y han tenido la logística como para hacerla en 3 ciudades del mundo al mismo tiempo, llegando hasta Japón.

Hasta el 2019 todo crecía pero tuvo su parate con la pandemia. Creyeron que todo ese esfuerzo y buena onda se venía a pique y fueron las ganas de seguir lo que finalmente les dio su carácter internacional. Cuando todo era virtualidad, comenzaron a nuclear vía redes sociales a quienes desde sus casas quisieran despejarse un poco de las preocupaciones del Covid-19. Ya la primera noche tuvieron más de 10.000 conectados al Instagram Live. Fueron, finalmente, 38 ediciones "en casita", en el formato virtual y llegaron a la friolera suma de 80.000 por noche y 1 millón en total. Muchos de los “asistentes” eran de distintas latitudes. Lejos de cercarlos, la pandemia los expandió y los hizo conocidos a nivel global. Así fue que aparecieron marcas y patrocinios una vez que las condiciones estuvieron para volver a la normalidad.

La magnitud hoy

Hoy en día, Bresh cuenta con el esfuerzo colectivo de más de 200 empleados y más de 1.8 millones de seguidores en las redes. Esa fiesta para amigos y denominada así porque les sonaba a cerveza importada, hoy es una de las marcas más pujantes de la Argentina.

Y, claro, también se volvió el punto de encuentro elegido por artistas, raperos, actores y personalidades destacadas de la nueva generación, tanto locales como internacionales, entre los que se encuentran Tini, Paulo Londra, Mau & Ricky, Cazzu, María Becerra, Duki, Wos, Ricky Martin, Rauw Alejandro, Anuel AA, Danna Paola, Anitta, entre otros. Muchos de ellos, además, suelen subirse a la tarima a karaokear cuando suenan sus temas.

“Se convirtió en algo innovador, una fiesta que gira por el país como si fuera un artista. De repente formó parte de lineups de festivales de acá y de afuera como la Semana Billboard de la Música Latina 2022 en Miami y después empezamos a tener colaboraciones con la comunidad artística y con labels”, dice Saporiti.

¿Y la música? Lo responde Broder: “A nivel show hay dos grandes aristas. Por un lado, están las canciones elegidas. En ese sentido, la clave radica en romper con la tradición de un único género que caracteriza a tantos lugares y hacer un cambio constante y, por el otro, apelar al factor nostálgico y tirar hitazos y temas icónicos viejos”.

Lo que todos pedíamos: música y hits para todos los gustos, ambiente festivo y relajado, la amplitud de vestirse con comodidad o súper producido y jugado conviviendo perfectamente, más allá de los cuerpos, identidades y diversidades, hoy existe y lo festejamos.

Las próximas fiestas en Patagonia: 10 de diciembre en Bariloche y el 16 de Diciembre en el Valle (Fernandez Oro). Toda la info aquí: www.fiestabresh.com o en @bresh en IG.