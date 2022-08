Homer, el Mero Mero: de Cutral Co al mundo

Por Hernán Di Menna

Cuenta la leyenda que la primera noche que pisó Buenos Aires una redada policial más alguna sustancia ilegal lo hizo dormir en una comisaría. Recién llegado de su Cutral-Co natal, ese traspié lo hizo repensar y volver a los pagos. Al menos por un tiempo.

Lucas Darío Giménez nació durante el Mundial de Italia de 1990, donde la épica maradoniana y su tobillo del tamaño de una pelota de tenis adquiere cánones de Dios. Durante su infancia recorría junto a su padre y su abuelo la provincia de Neuquén escuchando zambas, milongas y chacareras.

"Teníamos un caballo de carrera. Siempre íbamos juntos en la camioneta escuchando eso", recuerda. "Mi viejo me decía que José Larralde, Jorge Cafrune, Horacio Guarany o Argentino Luna eran tipos que cantaban la verdad de lo que pasaba. Ahora que soy más grande veo que fueron los raperos de aquella época. Creo que, si hubiera nacido en esos tiempos, hubiese sido milonguero", declaró para la Revista Rolling Stone.

Esa influencia musical y letrística heredada mezclada con Paulo Coelho y Pablo Neruda, de quienes dice haber leído mucho, más el rock nacional de Sumo, Divididos, Los Redondos que descubrió a temprana edad, hacen de Homer El Mero Mero un cóctel más que interesante. Incluso se permitió en “Outro”, track de su álbum En punga, payar un rato, como hacía con sus tíos en las reuniones familiares.

Sus inicios en el rap comenzaron en el freestyle, en las plazas. A medida que pasaba el tiempo y la práctica, se daba cuenta de que mejoraba. En ese momento, y gracias a los eventos que había en Cutral Co, apareció C.R.O. –Tomás Manuel Campos–, que viajaba kilómetros desde Neuquén Capital. Batallaron entre sí y se hicieron amigos. Comenzaron a participar en competencias de duplas y se anotaron en una edición en Las Grutas (Río Negro) de “A Cara de Perro”, el certamen organizado por Mustafá Yoda que recorrió el país y federalizó las batallas de freestyle, y del que participaron MCs como Paulo Londra en Córdoba. Para competir debieron elegir un título: así nació Bardero$.

El éxito de esa dupla terminó de sacarlo de las adicciones. Antes de eso intentó con una internación en un centro de rehabilitación. Tenía 22 años y dos hijas. Como no lo dejaban escuchar la música que le gustaba, empezó escribir canciones. Aunque confiesa que allí dentro no dejaba de consumir, admite que el tratamiento le sirvió. Pero el golpe que empezó a sacarlo de ese infierno fue la muerte de su padre. “Mi viejo era todo, mi sostén, él me ayudaba con mis nenas”, cuenta Homer El Mero Mero, quien al poco tiempo abandonó la clínica de rehabilitación para ayudar a su mamá.

Durante 2016, junto a C.R.O subieron a internet la insólita suma de 35 canciones compuestas y grabadas en Neuquén. Lo que se dice prolífico. Grabaron su primer disco "Pure drug", que los convirtió en intérpretes populares y comenzaron a tocar en localidades cercanas a su ciudad natal.

Gracias a su segundo disco "Chicos del Barrio" recibieron una invitación para una pequeña presentación en Buenos Aires. Rápidamente, el reclamo de promotores y discotecas por sus shows provocó que la dupla optara por quedarse en la Capital.

Desde el año 2018, ya establecidos en Buenos Aires, recorrieron todo el país produciendo sus shows de manera independiente sin disqueras ni contratos y para el 2019 ya se habían ganado al público de Chile, Uruguay, Argentina México y España. Cada uno con su estilo, Homer El Mero Mero y C.R.O, se posicionan como dos de los referentes de rap más importantes de habla hispana.

Pero será a finales del 2019 el año de despegue de Homer. Ya afianzado en Capital – tanto que se volvió fanático del club Lanús – se lanza como solista con el disco “En Punga”. El disco es, en sus palabras, un “retrato autobiográfico”. "Tiene todo lo que yo quería que tenga un disco mío", declaró al sitio Billboard. "Todo lo que está ahí soy yo. Me gusta el sonido, la música, las barras, todo. Quedé muy conforme. ¿Qué disco mejor que esto puedo hacer? Imposible".

Con lanzamientos como "Domingo" supera los 16 millones de reproducciones en YouTube y cuenta con la participación de Ysy A. Duki, por su parte, también es de la partida en "Basado en hechos reales", video que cuenta con 10 millones de vistas. También grabó con Bizarrap, el productor estrella del género, donde lograron con la session #30, 29 millones de vistas.

Y para seguir sumando cocardas, Homer protagonizó una película que se estrenó en 2020. Dirigida por el alemán Christoph Behl, Panash es un drama musical distópico que reúne a muchísimos de los artistas del hip-hop local como Sony, Trueno, Dani, Stuart, entre otros. "Mi sueño era actuar", cuenta. "Yo miraba películas y decía 'yo tengo que estar ahí a los tiros'. Cuando me tocó hacerlo no lo podía creer. Me gusta mucho más que rapear. Me gusta más cuando gritan ‘¡acción!’ que subir al escenario", contó de su experiencia a un diario nacional.

Y sueña grande: quiere escribir su autobiografía. Influenciado por el libro “Sinceramente” de Cristina Kirchner, de quien se declara militante, quiere volcar su vida al papel. Seguramente, sin dejar de componer canciones con su estilo único para el boombap.