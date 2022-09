¿El mundo es un dibujo?

Por Hernán Di Menna

No hay mapas perfectos. Son, en efecto, una representación geográfica de la Tierra, o de parte de ella, sobre una superficie plana, de acuerdo con una escala. Así lo describe la Real Academia Española. Pero, ¿y si te dijéramos que el mapamundi, el planisferio que comprábamos en la librería, no es para nada justo con la superficie declarada por cada país? Sí. Los km2 están exactamente declarados y no faltan a la verdad. Lo que difiere es el dibujo posterior. ¿Y a que se debe esta distorsión?

Un poco de historia

Para el 1569, el geógrafo alemán Gerardus Mercator daba fin a sus viajes por el mundo y de acuerdo a esa experiencia publicó su trabajo. ¿Cuál era el principal objetivo de la labor de este cartógrafo? La navegación más accesible, más acabada de los océanos, mares y ríos. Estaba destinado a que los mercaderes pudieran calcular con un poco más de exactitud los trayectos y los tiempos que le tomarían llevar productos de un país a otro o de un continente a otro. Por eso es que no hizo tanto hincapié en la exactitud de las formas y tamaño de los países sino en cómo navegarlos correctamente.

Si bien la ancestral proyección del alemán a menudo ha sido criticada por aumentar progresivamente la forma de las tierras emergidas conforme uno se acerca a los polos, se ha tomado como la principal representación. Y si bien ha sido revisada, fue levemente modificada.

Se sospecha que la continuidad de este mapa que no le hace justicia a los reales tamaños ha sido utilizada por los imperios para ufanarse de un tamaño que no es tal. Es decir, de imponer respeto ante naciones mas pequeñas. A mayor escala de tierra, más poderoso y peligroso resultaba el imperio.

Quien gana y quien pierde

Con el advenimiento de los satélites y los servicios como Google Maps ha ido quedando en evidencia esta distorsión. Y lo más llamativo es que los países del norte se ven mucho más grande de lo que en realidad son. Por debajo de la línea del Ecuador la diferencia es casi imperceptible. En América, Canadá, Estados Unidos y las islas de Alaska son bastante más pequeña que lo que los mapas dicen. Siguiendo por Europa, los países escandinavos son los que más exagerados están. Y los demás, como Alemania, El Reino Unido o España también. Pero es Groenlandia el ejemplo más polémico. Tal como lo muestran podría compararse con el tamaño de todo el continente africano. Sin embargo, no es ni la cuarta parte de este. Rusia y China también son bastante más pequeños en la realidad.

¿Y qué pasa con Argentina? Se la nota un poco más extensa que lo que la precisión actual evidencia. Sin embargo, América del Sur casi no sufriría modificaciones. Lo mismo pasa con África y Oceanía. También el continente Antártico está muy por encima en el dibujo que lo que su superficie declara.

Acabado este repaso, podría entonces interpretarse que el mundo fue dibujado de acuerdo a una visión eurocentrista con una infrarrepresentación de los países tercermundistas. La era de la precisión en la que vivimos impone una reestructuración de los verdaderos contornos. Aunque no parece ser un tema urgente, ¿no?