La bailarina neuquina que con su talento llegó a Egipto

Aldana Di Paolo es una joven bailarina neuquina. Inquieta y proactiva, siempre está en movimiento, metafóricamente, y literal.

"Me encanta crear y todo el tiempo estoy buscando cosas que no se hayan hecho. Trato siempre de innovar", explica con su voz dulce y amable.

Motorizada por esas ansias de hacer y hacer, llegó hasta Sharm el Sheikh, una ciudad turística de Egipto, para vivir una experiencia que inolvidable. La distancia, la brecha cultural, la camaradería con sus compañeros y un objetivo claro fueron parte de esta enriquecedora vivencia que la devuelve a tierra neuquina mejor plantada que nunca, para hacer lo que más anhela: que el talento local sea puesto en valor y se quede acá (Neuquén).

BAILARINA FOR EXPORT

Aldana nació en la ciudad de Centenario, donde dio sus primeros pasos en la danza. Lo hizo en la academia Shardo, el instituto de danzas modernas de Leticia Di Paolo, que es su tía. Quizá porque esa academia es de su tía, se podría pensar que por eso Aldana baila desde los 5 años. Pero no. La atracción por el arte y el baile es algo la acompaña desde el mismo día en que nació. Siempre con el apoyo de su mamá Silvana, de niña fue explorando distintos mundos artísticos: hizo canto, dibujo, danza y actuación.

Sin dejar nunca de bailar, estudió unos años de kinesiología, luego cambió a profe de gimnasia hasta que se recibió. Pero, el ritmo corre por sus venas; un día se hizo cargo y se dedicó de lleno a bailar. A los 24 años, como capitana de los bailarines y asistiendo en coreografías, formó parte de “Pipo”, un musical para niños que fue un exitazo en Neuquén y Río Negro. Luego, continuó su formación artística unos años en Buenos Aires. Hasta que decidió volver a Neuquén para dedicarse a enseñar, que le encanta. Y empezó a dar clases en distintos institutos de danzas urbanas de Neuquén, Centenario, Cipolletti.

“La gente, en general, busca ver artistas que vengan de afuera pero yo creo que en el Alto Valle hay muchísimo talento y muy buenas formaciones también. Me pasó que cuando me mudé a Buenos Aires, llegué y dije: ´la verdad que estamos muy bien plantados´, y eso me motivó a volver a mi ciudad para que, de alguna forma, el talento local se quede en Neuquén y poder ofrecer desde acá, espectáculos de calidad”, cuenta.

Desde entonces, esta “neuquina hasta la médula” trabaja duro para que Dios no atienda sólo en Buenos Aires. “Mi proyecto es tener mi propio estudio de danza en Neuquén, poder ver gente crecer en lo que me gusta y generar espacios y eventos, involucrar bailarines, etc. Es lo que más anhelo”, decía inocentemente hace tres años en una entrevista. Hoy, tiene su propia productora artística en Neuquén llamada Tresna Creativa donde ofrece shows para eventos; también continúa dando clases a personas de todas las edades y está volviendo de Egipto, donde se nutrió de todo lo que sucede en una compañía de baile internacional.

YO, ¡ARGENTINA!

Hace unos meses un colega y amigo, Facundo Machado (también neuquino), le propuso un desafío: buscaban gente para ir a trabajar un tiempo al exterior, lo que podía ser una gran experiencia. Aldana se copó, siempre con la idea de que todo lo que aprende lo puede desarrollar en Neuquén. Es como un toc que tiene, concuerda entre risas.

Luego de audicionar en Buenos Aires, quedó seleccionada entre más de 300 personas para sumarse al staff de la compañía Seans Organization. Se trata de una empresa con sedes en destinos de todo el mundo como Turquía, Egipto, Londres, Dubái, en los que ofrece shows musicales para hoteles.

Vivir y trabajar en medio oriente, largas jornadas lejos de casa, un show por noche: ¿fácil? No. "Enriquecedor", asegura durante la entrevista que nos concedió desde la lujosa casa en la que se hospedan las bailarinas.

"¿A qué vine? En busca de vivir una experiencias que alimente mi creatividad", expresa Aldana.

¿Cómo fue esa audición con tanta competencia?

Había gente de todas las provincias y de Neuquén éramos como 10. Pasábamos en grupos de a 40 chicas, porque nos dividían entre varones y mujeres, y de ahí seleccionaban a 4. Luego, de esas 70 personas que quedamos, volvían a seleccionar. Era súper estricto. Teníamos que improvisar y mostrar un talento propio. Ese era el momento de darlo todo. Luego, elegían a 15 de cada línea y al final teníamos que hacer una entrevista en inglés y esperar. No te decían nada. Hasta que un día me llegó el email de que había quedado. Podías ir a cualquiera de los destinos que tiene esta empresa y a mi me tocó Egipto.

¿Y qué te pasó cuando te dijeron “Egipto”?

Desde marzo, compartís vida y trabajo con gente de todo el mundo. ¿Cómo te llevás con eso?

En mi grupo de trabajo somos todos argentinos y somos todos bailarines; y en el team grande son casi todos latinos. Acá, la danza argentina está muy bien vista y hacemos cosas muy hermosas, entonces a los argentinos nos tienen allá arriba. De hecho, nuestro grupo se llama “premium team”, imagínate. Así que es un orgullo para nosotros. Después, hay brasileros, cubanos, que son los acróbatas; están los chicos rusos que son los de entretenimiento que van dando vueltas por el hotel. Y hay un show, el de los viernes y sábados, en el que nos complementamos todos. Es un show que tiene números acrobáticos. Y con el grupo argentino es muy ameno porque compartimos, nos divertimos, hacemos juegos, tomamos mate.

¿Qué te emociona de esta experiencia?

Es un lujo poder estar trabajando con artistas increíbles, todos bailarines reconocidos. Es una oportunidad y una experiencia muy linda. Y los shows que hacemos son de grandes coreógrafos de Argentina y eso también es un desafío porque vos decís: ´voy a bailar el show de Maia Roldán´ y es un montón. Y somos varios los neuquinos que estamos acá, también eso es un orgullo.

¿Cómo es la diaria allá?

Al principio vivíamos en el mismo hotel donde trabajamos. Y después nos mudaron a una casa increíble donde vivimos 5 compañeras. Tenemos una habitación para cada una, nos podemos cocinar, nadie nos está controlando. Es muy tranquila la vida acá, demasiado para una neuquina hiperquinética como soy yo. Solamente tenemos que estar a las siete de la tarde en el colectivo que nos lleva hasta el hotel y ahí nos maquillamos y trabajamos. Estamos como los dioses porque nos ofrecen todo: hospedaje, comida, nos pagan el sueldo y además nos dan los vestuarios. Pero, también tenemos que cumplir un montón de reglas y es bastante chocante el contraste cultural.

¿Por qué?¿Cómo se siente vivir en otra cultura tan distinta a la nuestra?

Porque culturalmente es muy difícil vivir acá. Estoy en una de las mejores ciudades porque es turística pero incluso así, siendo una ciudad que recibe gente de todo el mundo, sigue teniendo una estructura muy arcaica donde hay mucho control, mucha violencia contra la mujer. La mujer es el último eslabón de la cadena social. Y en Argentina, no estamos acostumbrados a esto. O sea, todo muy lindo pero cuando te cortan tu libertad, no. En gran parte es por esto que decidí volver.

¿Estando allá, que te transporta a acá, a Neuquén?

Amo los paisajes de Neuquén, soy mucho de agarrar el mate un domingo e irme sola al lago Mari Menuco. El lago es mi lugar en el mundo. El río también me encanta, lo amo. Y, después de vivir esta experiencia, de estar en un lugar donde todavía hay opresión, a la Argentina no la cambio por nada, Argentina es un país de la hostia.

POST EGIPTO

Aldana llegó a Egipto el 12 de marzo de este año con un contrato que consta de dos tramos. Al finalizar el primer tramo el 31 de octubre, los bailarines podrían elegir renovar o volver a su país. Ella eligió volver y en unos días pisará suelo neuquino, ¡recargada!

“El principal motivo por el que hice esta experiencia artística que, obviamente, es un sueño para los bailarines, era poder conocer cómo se manejan las grandes producciones a nivel internacional, vivirlo desde adentro, hablar con otros compañeros que me han nutrido de un montón de experiencias que han tenido alrededor del mundo”, remarca.

Y sobre lo que sigue, asegura: “Me di cuenta de que tenemos muchas cosas para hacer. Por eso, mi objetivo es volver a Neuquén y poder expandir mi productora que, aunque yo me vine a Egipto, sigue trabajando”. Porque esta bailarina “de Cente”, que está detrás de Tresna Creativa, hace de todo: con el celu, maneja las redes, chequea vestuarios y también craena temáticas y coreos innovadoras para ofrecer en cada evento.

“Es, sin dudas, el mejor trabajo del mundo y soy muy afortunada de poder vivir tan plenamente de lo que amo”, concluye con una sonrisa enorme que parece salirse de su cara.