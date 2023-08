Lactancia: 10 días para aprender a alimentar a un hijo  

Por Ceci Russo

Desde Bariloche

El nacimiento de un hijo, la llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es motivo de celebración. Con J. esta emoción tuvo que esperar unos días. Su arribo a este mundo fue entre caótico y riesgoso, y en las primeras horas no quedó otra opción que entregarnos a la espera.

Más de 20 días después, nos invade la alegría de confirmar que su desarrollo y crecimiento vienen bien, que todo queda en familia y se disfrutan los días de pamaternidad, pero en el mientras tanto las jornadas se hicieron duras, pesadas.

Mientras la vida se intentaba abrir camino, la lactancia fue la llave que abría la puerta a la fortaleza, al empuje de un niño que apenas superaba los dos kilos y empuñaba un montón de energía en su interior. Así que, entre post operatorios, medicamentos, lágrimas y maternidad brotando entre las venas, apostamos todo a este proceso, que no es nada fácil.

Así, desde el subsuelo del Hospital zonal “Dr. Ramón Carrillo” de Bariloche, donde funciona uno de los centros de lactancia más importantes de la provincia, durante los 10 días que estuvimos internados con J., no sólo el aprendizaje se hizo alimento, sino que se transformó en un espacio de apoyo, catarsis y acompañamiento para las mujeres y familias que transitamos una de las etapas más delicadas del nacimiento.

Yo te banco

El centro comenzó a funcionar en el Hospital zonal de Bariloche, en principio, por impulso de la licenciada en Nutrición Ana Lais De Nápoli (MP 6242), quien cuenta que el primer puntapié surgió “porque yo empecé a hacer la especialidad en Pediatría y Neo, y uno cuando se involucra más en la parte académica, empieza a surgir lo ideal en el tratamiento de todo chico internado. Entonces dije listo ¿nuestro hospital tiene internación de natal? Sí; ¿tiene internación de terapia intensiva pediátrica? Sí; ¿es candidato a tener un centro de lactancia para el manejo de la leche humana? Sí”.

“En ese momento, me encontré con el caso de una bebé que su mamá fallece durante el parto y me pongo a tratar de hacerle llegar leche de banco. Por entonces, ya existía el banco de leche en General Roca, pero no teníamos logística entre esa localidad y Bariloche, y el intercambio de esta leche es solamente interprovincial. A partir de ese caso yo planteé que esto no nos puede pasar nunca más, y ahí fue donde nos pusimos en lucha, tanto yo como el resto de la comisión de lactancia, para poder armar el lugar”, recuerda.

“Todavía nos falta para poder cubrir más turnos y algunas cosas, pero la realidad es que vamos en muy buen camino con esta cuestión. Y se concretó esto de que al principio funcionábamos solamente para fraccionar la leche, pero a partir del 8 de agosto del año pasado, empezamos a atender a las mamás en el centro de lactancia y darles el apoyo tanto con los extractores de leche como en lo emocional y poder trabajar también en una misma línea de qué es lo que necesitamos como misión en el centro de lactancia, que es que los bebés internados sean alimentados con leche de su propia mamá; esa es nuestra misión. Y de ahí podemos después tener acceso a la leche de banco y tener más donantes”, celebra.

Semana de la Lactancia 2023

La Semana Mundial de la Lactancia Materna, que se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto, es una campaña mundial coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) para crear conciencia y estimular la acción sobre temas relacionados con la lactancia materna.

El tema de este año se centra en la lactancia materna y el trabajo, brindando una oportunidad estratégica para defender los derechos esenciales de la maternidad que apoyan la lactancia materna: permiso de maternidad de un mínimo de 18 semanas, idealmente más de 6 meses, y adaptaciones en el lugar de trabajo posteriormente.

Se trata de cuestiones urgentes para garantizar que las mujeres puedan amamantar durante todo el tiempo que deseen hacerlo: más de 500 millones de mujeres trabajadoras carecen de disposiciones básicas en materia de maternidad; muchas más se encuentran sin apoyo cuando vuelven al trabajo.

Red de leche

Ana explica que desde Bariloche “proveemos al banco de leche cruda tanto de las mamás del centro, que deciden donarla cuando tienen excedentes, como de mamás donantes domiciliarias. Nosotros somos también centro recolector de leche humana de la provincia. Y estamos intentando tentar a las neos de los centros de salud privados para que los bebitos internados en esas unidades también tengan acceso a leche humana y que también formen centros de lactancia para poder trabajar con las mamás internadas”.

Y aclara: “no somos unos expendedores de leche humana pasteurizada, somos un centro que trabaja en promover y sostener lactancia y que los bebés sean alimentados con leche fresca de su mamá”.

“Un trabajo maravilloso”

Además de ser un banco de leche humana –literalmente–, este centro en Bariloche es un espacio de contención muy necesario. Luego de 10 días, J. y quien escribe formamos ese vínculo único en el que se transmite alimento, defensas y mucho amor. Pero, a pesar de que sería algo instintivo, no se podría haber logrado sin el acompañamiento de profesionales que estuvieron presentes para sostener el proceso, en medio de un mar de fuertes experiencias.

“Hay veces que las mamás están más bajón y necesitan que las contengamos un poco más, y hay veces que vienen más contentas y nosotros estamos ahí apoyando en eso, con el objetivo de poder lograr esta lactancia exitosa”, expresa Ana.

Y concluye: “El día a día con las mamás del centro, para mí es un trabajo maravilloso. Poder estar con esas mamás, apoyarlas en esto que tiene que ver con la alimentación de sus bebés, que ellas logren ser protagonistas en el tratamiento nutricional de sus hijos; que logren irse de alta con la lactancia, para mí es maravilloso, y trabajar con las mamás que acaban de tener familia, que acaban de pasar por ese momento tan bello, que es el traer vida, es súper gratificante”.