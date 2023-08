¿Por qué la moda circular crece cada vez más?

En los 90s la moda circular se encontraba más en ferias americanas que tenían de todo, o en lugares más de nicho como la galería "Quinta Avenida" sobre Av. Santa Fe en la Ciudad de Buenos Aires, donde reinaban las prendas y accesorios vintage. Hoy esta tendencia en el consumo de indumentaria se expande y se especializa aún más. En los grandes centros urbanos ya existen cadenas de locales que ofrecen moda circular, que cuentan con la misma organización y marketing que utilizan las grandes marcas, mientras que en nuestra región cada vez aparecen nuevos emprendimientos. solo basta con googlear "feria americana en Neuquén" para descubrir todo un mundo.

Uno de los motivos de este auge lo podemos encontrar en argumentos como el aumento de los precios de la indumentaria, al punto de ser inaccesible para algunos sectores. Sin embargo, en esta tendencia es determinante el factor medioambiental. Desde hace varios años se conoce lo que pasa con los basurales de ropa, donde toneladas de prendas contaminan reservas naturales como el llamado "cementerio de ropa" del desierto de Atacama en Chile. Allí, las imágenes muestran montañas de prendas en buen estado, desechadas, producto del descarte que provoca el llamado Fast Fashion.

De la feria americana al showroom

Agustina Nicola tiene un emprendimiento en Neuquén llamado Te Invoco Estilo, de moda y asesoramiento de imagen personal, en el que trabaja con el concepto circular. Para ella, el auge de estos emprendimientos es porque se conocen más fácil a través de las redes sociales. “Hay gente que no consumía de esta manera o no la conocía. Además, tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, de cuidar el medio ambiente que está muy de moda. Entonces, esos temas colaboran a que surjan más ferias, más locales de segunda mano y demás”, explica.

Este emprendimiento nació hace 8 años como un hobby pero Agustina hace 20 años que compra en ferias, trueques. Y, a donde viaja, siempre busca si hay algún negocio de este tipo. Esta costumbre “se fue acrecentando y me fui dando cuenta que me gustaba cada vez más. Me encantaba esto de salir a buscar y hacer una curaduría. Porque vos traés lo que ya no querés, pero hay toda una selección detrás, que yo le digo curaduría. Es ver la condición, la materia prima, que las prendas estén en buen estado. Y también se ve el diseño y la calidad de la prenda”, cuenta.

Para Agustina, la cuestión económica también influye en el auge de esta tendencia de las ferias americanas (llamadas así porque nacieron en Estados Unidos). “Estas tiendas suelen tener precios muchísimo más accesibles que cuando comprás la ropa nueva. Y las prendas, en su gran mayoría, están en perfecto estado. Vos vas a las tiendas, las ferias o los locales de moda circular de segunda mano y hay prendas que están casi sin uso pero valen casi un 80% menos de lo que valen nuevas en un local o en un shopping”, asegura Agustina.

Hay algunos locales que solo venden marcas conocidas o marcas importadas de grandes cadenas internacionales. “Esto tiene una parte buena porque da a conocer otro tipo de consumo pero, a la vez, hay más locales porque hay una producción hiper masiva, en lo que se llama el Fast Fashion donde se producen cantidades y cantidades de toneladas de ropa. Todas esas prendas quedan en un sobre stock porque las pusieron de liquidación en liquidación y no se vendieron. Es imposible vender esa cantidad que se produce. Estamos hablando de millones de toneladas que después se distribuyen en todo el mundo y van a parar a países que están empobrecidos”, reflexiona.

Sin ir muy lejos en el Alto Valle hay micro basurales de ropa, por ejemplo, en la zona de bardas o en la meseta. Por este motivo, según Agustina, la donación tiene que ser muy bien dirigida. “No es donar por donar. Tiene que ser de ropas que están en excelente estado. No pueden estar rotas, además de saber quién necesita qué, a dónde se va a donar y el estado de la prenda” aconseja.

Seleccionar y circular, una cultura

“Otro de los motivos por los que circula la ropa es porque solemos hacer limpieza de placar. Suele ocurrir en los cambios de temporada. Ahora que arranca la primavera – verano, en breve, hacemos un orden de placar y vemos qué tenemos de la temporada anterior que ya no usamos o qué no nos gusta, qué me compré ‘al pepe’ o qué me regalaron y no me gustó o ya no me queda”, un hecho que se replica en miles de hogares.

“La idea para gestionar esta ropa es separarla, ver qué podemos o queremos donar. Y también si hay cosas que se regalan. El amor circular tiene que ver con esto de intercambiar la ropa entre amigas o hermanas, esto que viene de cuando éramos pibas. Yo soy la más chica de tres hermanas y estoy acostumbrada a recibir ropas de mis hermanas y primas, entonces para mí es algo habitual y creo que para muchos es una cultura. En todas las casas ha ocurrido esto. Entonces hay muchas maneras de poner a circular la ropa. Y también está la posibilidad de venderla en estas tiendas de segunda mano, locales y ferias”, finaliza Agustina.

Ya sea por cuestiones económicas, medioambientales o por simple filosofía de vida lo cierto es que la moda circular está en pleno crecimiento y merece una oportunidad. Una forma de hacerlo es, antes de comprar algo nuevo, evaluar si eso que deseamos, lo podemos encontrar en alguno de estos emprendimientos. Y aplicar la misma lógica a la hora deshacernos de las prendas que ya no usamos. Una prenda en buen estado, siempre puede tener un destino más amigable que la basura.