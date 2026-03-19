El 19 de marzo es una fecha especial para varios países de América Latina, donde se celebra el Día del Hombre en coincidencia con la festividad de San José, una figura central en la tradición cristiana. Esta celebración destaca valores como la paternidad, la responsabilidad y el trabajo, ligados a la imagen de San José como padre terrenal de Jesús y modelo de hombre en el ámbito familiar.

Esta conmemoración, sin embargo, no es universal. En el plano internacional, el Día del Hombre se festeja el 19 de noviembre, fecha establecida para promover la salud masculina y combatir estereotipos sociales asociados al género.

Día del hombre en algunos países

En países como Colombia, Bolivia, México y Honduras, el 19 de marzo se elige para reconocer los valores de humildad, esfuerzo y compromiso que representa San José. En España, Italia y Portugal, esta fecha también coincide con el Día del Padre, reforzando la conexión con la figura paterna.

San José es recordado por su dedicación al trabajo y su papel de protector de la familia. Según los evangelios de San Mateo y San Lucas, nació en Belén y se trasladó a Nazareth, donde ejerció como carpintero o albañil. Su labor simboliza la dignidad del trabajo honesto y la entrega diaria para sostener a sus seres queridos.

Además, su valentía y sacrificio quedaron manifiestos cuando protegió a su familia huyendo a Egipto para evitar la persecución del rey Herodes. Por ello, se le considera un ejemplo de paternidad y liderazgo familiar, valores que la celebración del 19 de marzo busca resaltar.

Por otro lado, el Día Internacional del Hombre, instaurado en 1999 por el profesor Jerome Teelucksingh y celebrado el 19 de noviembre, tiene un enfoque distinto. Busca visibilizar temas como la salud física y emocional de los hombres, su rol positivo en la sociedad y la familia, además de desafiar estereotipos masculinos.

Así, mientras el 19 de marzo honra los valores tradicionales ligados a San José, la fecha de noviembre invita a reflexionar sobre los retos contemporáneos que enfrentan los hombres. Ambas celebraciones coinciden en la importancia de valorar la contribución masculina desde perspectivas complementarias.