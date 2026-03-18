En la zona de la localidad pampeana de 25 de Mayo, un equipo de especialistas encontró restos de un dinosaurio herbívoro de gran tamaño que habría vivido hace unos 70 millones de años. El descubrimiento se registró en el área conocida como Colonia Chica, dentro de un sector vinculado a la actividad petrolera. Allí, investigadores del Museo Provincial de Historia Natural realizaban tareas de exploración cuando dieron con los primeros fósiles.

Según explicó el director del organismo, Daniel Pincén, el sitio ya había sido identificado previamente como un punto de interés. “Es una zona que habíamos prospectado el año pasado porque presentaba mucho potencial. Es un lugar inhóspito, pero accesible”, detalló.

El equipo científico trabaja para determinar las características del ejemplar

El paleontólogo Juan Porfiri, integrante del equipo e investigador de la Universidad Nacional del Comahue, confirmó que se trataría de un saurópodo, un grupo de dinosaurios herbívoros de gran tamaño. “Hemos encontrado restos de costillas y de las patas. Todo indica que pertenece a la familia de los titanosaurios”, señaló.

Las primeras estimaciones indican que el animal medía entre 15 y 20 metros de largo y pesaba cerca de 10 toneladas, aunque estos datos serán ajustados a partir de los estudios de laboratorio. Porfiri remarcó la importancia del descubrimiento en términos científicos. “Es un hallazgo de enorme relevancia porque posiciona a La Pampa entre las provincias con mayor riqueza paleontológica del país”, sostuvo.

Las muestras serán analizadas en laboratorios del Comahue

Los restos recuperados serán trasladados para su estudio a la Universidad Nacional del Comahue, donde se realizarán análisis detallados que permitirán precisar la clasificación del ejemplar y sus características biológicas. El equipo de trabajo incluye investigadores de distintas instituciones, entre ellos Lucía Liria, Federico Poblete y el propio Porfiri por la universidad, además de Ricardo Cholino del Museo Geominero de 25 de Mayo y profesionales del museo provincial. Las tareas de excavación continuarán en el lugar, ya que el área está considerada estratégica por su potencial fósil y podría aportar nuevos restos en los próximos meses.

El hallazgo no solo aporta información científica, sino que también abre expectativas en otros ámbitos. Desde el sector destacan que este tipo de descubrimientos puede impulsar el turismo vinculado a la historia natural y generar movimiento en la economía local. Además, el trabajo conjunto entre organismos científicos, el Gobierno de La Pampa y la Municipalidad de 25 de Mayo permite sostener las investigaciones y proteger el patrimonio paleontológico.

Con este nuevo registro, la provincia suma evidencia de su pasado prehistórico y consolida su lugar dentro del mapa científico nacional, mientras se proyectan nuevas campañas de exploración en una zona que sigue dando señales de su enorme valor.