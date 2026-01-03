A diferencia del gobierno nacional, que celebró la intervención de Estados Unidos en Venezuela, el Partido Justicialista (PJ) manifestó su repudio a la captura del presidente Nicolás Maduro, y manifestó que “América Latina es un territorio de paz”.

“Desde el Partido Justicialista repudiamos y condenamos los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela, que constituyen una amenaza para toda la región y violan la Carta de Naciones Unidas”, expresa el mensaje publicado en la red social X.

En este sentido, el PJ pidió que se respeten los principios de no intervención, al tiempo que reiteró su rechazo al uso de la fuerza y exigió una solución pacífica para los conflictos. "América Latina es territorio de paz y soberanía", concluyó.

En las primeras horas de este sábado, los Estados Unidos inició una operación militar de gran envergadura en territorio venezolano. La intervención, que marca una escalada sin precedentes tras cinco meses de tensiones y despliegue naval en el Caribe, comenzó aproximadamente a las 02:00 AM (hora local de Caracas) con una serie de bombardeos y operaciones de fuerzas especiales.

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, “ha sido capturado y trasladado fuera de Venezuela”, según comunicó inmediatamente después del ataque, el presidente estadounidense, Donald Trump, en su red social Truth Social.