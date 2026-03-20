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Efemérides

Día de la Felicidad: historia y frases para WhatsApp este viernes 20 de marzo

Cada 20 de marzo se celebra esta fecha que busca promover el bienestar emocional y mental. Conoce el origen en la ONU y cómo enviar mensajes positivos para esta jornada especial.

Por Redacción Mejor Informado
Viernes, 20 de marzo de 2026 a las 10:52
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Día de la Felicidad: historia y frases para WhatsApp este 20 de marzo

El 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha destinada a promover la importancia del bienestar emocional en la vida de las personas. La jornada busca incentivar hábitos y reflexiones que ayuden a mantener un estado anímico positivo, fundamental para la salud mental.

Esta iniciativa surgió en 2012 durante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada en Bután. Allí se propuso establecer un día especial dedicado a la felicidad como un derecho esencial para todos los seres humanos.

El concepto está ligado a la idea de la Felicidad Nacional Bruta, un indicador creado en Bután en 1972 que mide el bienestar integral de una nación, priorizando el desarrollo sostenible, la cultura, el medio ambiente y el buen gobierno por encima del crecimiento económico tradicional.

Para celebrar esta fecha, muchas personas optan por enviar mensajes positivos y frases inspiradoras a través de WhatsApp, fomentando así la conexión emocional y la difusión de pensamientos optimistas entre familiares y amigos.

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