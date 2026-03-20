El 20 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Felicidad, una fecha destinada a promover la importancia del bienestar emocional en la vida de las personas. La jornada busca incentivar hábitos y reflexiones que ayuden a mantener un estado anímico positivo, fundamental para la salud mental.

Esta iniciativa surgió en 2012 durante una Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizada en Bután. Allí se propuso establecer un día especial dedicado a la felicidad como un derecho esencial para todos los seres humanos.

El concepto está ligado a la idea de la Felicidad Nacional Bruta, un indicador creado en Bután en 1972 que mide el bienestar integral de una nación, priorizando el desarrollo sostenible, la cultura, el medio ambiente y el buen gobierno por encima del crecimiento económico tradicional.

Para celebrar esta fecha, muchas personas optan por enviar mensajes positivos y frases inspiradoras a través de WhatsApp, fomentando así la conexión emocional y la difusión de pensamientos optimistas entre familiares y amigos.