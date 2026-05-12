La posibilidad de vivir en entornos más tranquilos y alejados del bullicio urbano ya no es un sueño lejano para quienes trabajan de forma remota. La expansión de la red troncal de internet, especialmente de la fibra óptica, ha abierto una nueva puerta para que miles de personas puedan trasladarse a pueblos rurales sin perder acceso a servicios digitales fundamentales.

En las últimas fechas, la conectividad se ha convertido en un requisito indispensable para quienes planean dejar la ciudad. Sin una conexión estable, el teletrabajo, la educación virtual y la interacción social digital resultan inviables. Por eso, la presencia de la red de fibra óptica es clave para definir destinos fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Según datos abiertos de ARSAT, varios pueblos bonaerenses ya están integrados a la Red Federal de Fibra Óptica. Entre ellos, cinco localidades se destacan por su proximidad a la General Paz, su identidad rural y su atractivo para quienes buscan un cambio de vida sin renunciar a la conectividad digital.

La fibra óptica acerca la vida rural a trabajadores que hacen home office

Algunos de los pueblos donde más personas se fueron a vivir

Uribelarrea, San Andrés de Giles, San Antonio de Areco, Lobos y Navarro son ejemplos representativos de este fenómeno. Estas localidades, situadas a menos de 100 kilómetros de la General Paz y fuera del AMBA, ofrecen un escenario donde la vida en el campo y el acceso a internet de calidad conviven.

Esta transformación permite que vivir en el campo deje de ser una fantasía romántica para convertirse en una opción viable y concreta, especialmente para quienes necesitan mantener sus actividades laborales y educativas online. La red troncal de fibra óptica actúa como un puente entre la tranquilidad rural y las demandas de la vida digital moderna.

En paralelo, persisten desafíos que afectan a quienes buscan consolidar su proyecto de vida fuera de la ciudad, como los problemas con créditos hipotecarios y trabas en la gestión de escrituras, temas que también influyen en la decisión de mudarse y establecerse en estas zonas.