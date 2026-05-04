San Mayol fue establecido en 1907 en un contexto donde el ferrocarril y las cosechas marcaban la vida cotidiana de la región. El diseño urbano del pueblo fue obra del ingeniero Jorge Mayol, hijo de Felipe Mayol de Senillosa y María Luisa Crámer Lezica, quienes poseían extensas tierras en la zona.

Una característica distintiva de esta localidad es que sus viviendas, construidas en hilera y de dos plantas, están unidas entre sí, rodeadas por amplios campos. El conjunto más emblemático es la “Esquina Catalana”, formado por siete casas inspiradas en las viviendas obreras de Cataluña. La familia Mayol, oriunda de Mataró en la provincia de Barcelona, mantuvo estrechos vínculos con Europa, reflejados en esta arquitectura y en detalles como los balcones con hierro forjado y portones de madera con terminaciones geométricas.

Un estilo arquitectónico único para la región

El matrimonio entre Arsinda Mayol Crámer y Francisco Masferrer, natural de Vic, fue clave para definir el estilo arquitectónico del pueblo. Tras finalizar las casas catalanas en 1936, construyeron la estancia llamada Ma Llar, que significa “mi hogar” en catalán, con un estilo aristocrático pero sin ostentación excesiva.

Otro sector notable es el bloque de tres propiedades conocidas como “casas inversas”. Su nombre se debe a que, por la construcción de una calle para el tendido eléctrico, la orientación original de las fachadas cambió, transformando los contrafrentes en frentes.

En 1895, Felipe Mayol adquirió unas 24.000 hectáreas en el partido de Tres Arroyos y donó los terrenos para la estación de ferrocarril. Tras su fallecimiento en 1926, su esposa encargó la construcción de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, diseñada por Jorge Mayol e inaugurada en 1933. La iglesia, que alberga una imagen traída de Francia, es celebrada cada 11 de mayo durante la fiesta del santo patrono y fue declarada edificio histórico por la ordenanza municipal 5892/08. Actualmente pertenece a la diócesis de Bahía Blanca y depende de la Parroquia Nuestra Señora del Carmen de Tres Arroyos.

Desde 1923, la firma Tavelli Hermanos tuvo un papel central en la economía local, con actividades que incluían acopio de cereales, almacén, ferretería, carnicería, peluquería, bar y hotel. Además, existió el hotel San Mayol, construido por Jorge Mayol. El pueblo fue creciendo paulatinamente y en 1932 se firmó el acta constitutiva de la Cooperativa Agrícola Limitada San Mayol, que funcionó hasta la década del 90, cuando fue absorbida por la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos Ltda.

La década de 1980 marcó el fin del paso del tren por San Mayol, lo que provocó el cierre progresivo del almacén y el acopio de cereales. A partir de entonces, la población estable disminuyó, aunque descendientes de Jorge Mayol visitan el pueblo con frecuencia.

San Mayol: legado ferroviario y arquitectura catalana desde 1907

En 2012, un grupo de vecinos y descendientes, entre ellos Javier Campo Kihn, Carolina Goicochea y Ezequiel Lanza i Altisent, impulsaron un plan de desarrollo turístico con proyectos como la creación de un museo histórico, actualmente gestionado por el Club 1º de Octubre y abierto al público dentro de los recorridos guiados.

En 2015, Ezequiel Lanza i Altisent asumió la dirección de Espardenya, una asociación cuyo nombre significa “alpargata” en catalán y que promueve el turismo a pie por el pueblo. Según comenta, “Los habitantes siguen rondando los 50 o 60, pero ya contamos con la posibilidad de organizar jornadas completas, con servicio de comida y alojamiento”.