El 13 de mayo se recuerda una de las advocaciones marianas más veneradas dentro de la Iglesia católica: la Virgen de Fátima. Esta fecha conmemora la primera aparición que, según la tradición, tuvo lugar en 1917 en Cova da Iria, un pequeño lugar en la localidad portuguesa de Fátima.

La historia está protagonizada por tres niños pastores: Lucía dos Santos y sus primos Francisco y Jacinta Marto, quienes afirmaron haber visto a la Virgen María mientras cuidaban los rebaños de sus familias en Aljustrel.

En esa primera aparición, los niños observaron una mujer sobre una nube resplandeciente, como si el brillo proviniera del sol. La Virgen les anunció que volvería durante seis meses consecutivos, siempre el día 13 a la misma hora, promesa que cumplió fielmente.

Durante la segunda aparición, María les reveló que Francisco y Jacinta morirían siendo jóvenes, mientras que Lucía viviría para dar testimonio de lo ocurrido. En la tercera aparición, el 13 de julio, Lucía recibió lo que se conoce como “los tres secretos de Fátima”.

La cuarta aparición no pudo realizarse en la fecha prevista, el 13 de agosto, porque los niños fueron detenidos por autoridades locales. Sin embargo, el encuentro con la Virgen ocurrió días después, el 19 de agosto, en Valinhos. Posteriormente, el 13 de septiembre, volvieron a encontrarse en el lugar original.

El llamado Milagro del Sol en su última aparición

La última aparición sucedió el 13 de octubre de 1917 y se hizo famosa por el llamado “milagro del sol”, cuando miles de testigos aseguraron haber visto al sol moverse y “danzar” en el cielo, un fenómeno que impactó a la multitud presente.

Francisco y Jacinta fallecieron en 1918, víctimas de la pandemia de gripe española, mientras que Lucía se dedicó a la vida religiosa. En 1929, en España, Lucía tuvo otra experiencia mística y en 1930 el Obispo de Leiria declaró auténticas las apariciones de Fátima.

Décadas después, Sor Lucía escribió sus memorias y reveló los llamados secretos de Fátima, que contienen advertencias sobre eventos históricos como la Revolución Rusa, la Segunda Guerra Mundial y el atentado al papa Juan Pablo II el 13 de mayo de 1981.

El Santuario de Nuestra Señora del Rosario de Fátima, levantado en el mismo lugar de las apariciones, se ha convertido en uno de los centros de peregrinación católica más importantes a nivel mundial. Construido entre 1928 y 1953, fue declarado basílica menor en 1954 y cada año recibe millones de fieles.

El complejo alberga además numerosas congregaciones religiosas y seminarios, consolidando a Fátima como un destacado polo espiritual del catolicismo.

Una oración tradicional que muchos fieles rezan en honor a la Virgen de Fátima expresa:

“Oh Virgen Santísima, Vos os aparecisteis repetidas veces a los niños; yo también quisiera veros, oír vuestra voz y deciros: Madre mía, llevadme al Cielo...”

Este día no solo recuerda un evento histórico-religioso, sino que también representa la fe, la esperanza y la devoción de millones que buscan en la Virgen guía y protección.