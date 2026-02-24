Reforma laboral: especialistas advierten cambios “estructurales” y alertan por pérdida de derechos y más litigios

Reforma laboral: debate abierto y fuertes cuestionamientos

El proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional continúa generando debate en el ámbito político, sindical y jurídico. Luego de su aprobación en la Cámara de Diputados, la iniciativa volverá a discutirse en el Senado con modificaciones que, según especialistas en derecho del trabajo, implican cambios profundos en el sistema laboral argentino.

En declaraciones a AM550, la abogada laboralista Flavia Lastra y el abogado especialista Matías Cremonte coincidieron en señalar que la iniciativa introduce transformaciones estructurales que impactarán tanto en los derechos individuales de los trabajadores como en las relaciones colectivas laborales.

Flavia Lastra: “No es una modernización, es una reforma estructural”

La especialista en derecho laboral Flavia Lastra sostuvo que las modificaciones propuestas afectan las bases mismas del derecho del trabajo y plantean un cambio de paradigma.

Según explicó, si bien el Gobierno define la iniciativa como una ley de modernización laboral, desde el ámbito laboralista se la considera una reforma profunda porque introduce alteraciones sustanciales en institutos centrales del sistema.

Uno de los puntos más relevantes, indicó, es la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FA), que modificaría el esquema tradicional de indemnizaciones por despido. “La extinción del contrato de trabajo tiene un efecto reparador y también disuasivo. El empleador evalúa el costo antes de despedir. Con este sistema ese efecto podría perderse”, señaló.

La abogada explicó que el nuevo mecanismo prevé cuentas individuales financiadas con aportes patronales administrados por entidades financieras, desde donde se pagarían las indemnizaciones. A su entender, esto implica un traslado del costo del despido y podría debilitar la protección frente al despido arbitrario prevista en el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.

Cambios en la justicia laboral y acceso a reclamos

Otro aspecto que genera preocupación, indicó, es el traspaso de la justicia laboral nacional al ámbito de la Ciudad de Buenos Aires. Según explicó, existen dudas sobre la capacidad operativa del nuevo sistema y el impacto en el acceso a la justicia. “Puede haber cuestionamientos respecto del juez natural y del acceso efectivo a la justicia, porque no está claro cómo se absorberá la cantidad de causas existentes”, sostuvo.

Además, señaló que nuevas reglas sobre honorarios profesionales y costas judiciales podrían desalentar litigios laborales y afectar el ejercicio independiente de la abogacía.

Trabajadores independientes y plataformas

La especialista también advirtió sobre la ampliación de figuras de trabajo independiente que podrían dejar fuera del régimen laboral a trabajadores de plataformas digitales y prestadores autónomos. “Se fortalecen formas de trabajo que pueden encubrir relaciones de dependencia, dejando a muchos trabajadores sin protección laboral”, explicó.

Respecto del impacto general, consideró que la reforma no reducirá la conflictividad judicial. “No creo que disminuya la litigiosidad. Por el contrario, podrían multiplicarse los reclamos por posibles afectaciones constitucionales”, afirmó.

Matías Cremonte: “Se ataca la esencia del derecho del trabajo”

El abogado laboralista Matías Cremonte expresó una mirada aún más crítica y afirmó que la reforma implica un cambio sin precedentes en la historia laboral argentina. “Más que reformar normas laborales, golpea la esencia del derecho del trabajo y restringe derechos individuales y colectivos”, sostuvo.

Según explicó, el derecho laboral existe justamente para equilibrar la desigualdad entre empleador y trabajador, y la reforma —a su entender— elimina parte de esas herramientas protectorias. “Si se trata igual a dos desiguales, se termina favoreciendo al más poderoso”, afirmó.

Más conflictos judiciales y cambios en indemnizaciones

Cremonte rechazó la idea de que la reforma reduzca la litigiosidad y anticipó el efecto contrario. “Cada despido va a generar reclamos porque se reducirán derechos y las indemnizaciones serán menores”, explicó.

También cuestionó el funcionamiento del Fondo de Asistencia Laboral, al señalar que se financiaría con recursos que hoy se destinan a la seguridad social. “Los propios trabajadores terminarían financiando las indemnizaciones por despido”, indicó.

Salarios en especie, derechos colectivos y plataformas

Entre los puntos que consideró más preocupantes, mencionó la posibilidad de pagar parte del salario en bienes o servicios, lo que —según explicó— podría reducir la base de cálculo para aguinaldo, vacaciones e indemnizaciones.

Asimismo, advirtió sobre restricciones al derecho de huelga debido a la ampliación de actividades consideradas esenciales, lo que obligaría a mantener altos niveles de prestación incluso durante medidas de fuerza. “Si debe garantizarse el 75% del servicio, la huelga pierde eficacia”, afirmó.

El abogado también cuestionó la regulación del trabajo en plataformas digitales, al señalar que la ley establece que no existiría relación laboral.

“Quedan como autónomos sin protección ni derechos laborales”, sostuvo.

Ambos especialistas coincidieron en que la discusión legislativa abre un escenario de fuerte debate jurídico y social, con posibles planteos judiciales si la norma avanza sin modificaciones.

Mientras el oficialismo sostiene que la reforma busca incentivar el empleo formal y modernizar el mercado laboral, desde sectores del derecho laboral advierten que podría implicar una redefinición profunda del sistema de protección del trabajo en Argentina.