El 2025 cerró con un sueño cumplido para José María Muscari: el director teatral decidió dar un paso enorme en su vida personal y adquirió un departamento completamente nuevo para mudarse junto a su hijo, Lucio. Lejos de mostrarlo como un simple cambio de hogar, lo presentó como el comienzo de un proyecto personal largamente esperado, uno que combina diseño, practicidad y una búsqueda emocional de “hogar propio”.

En un recorrido que compartió en sus redes, José María Muscari abrió las puertas de un espacio todavía en estado original, pero lleno de potencial. En esa primera impresión, resumió lo que le provocó al entrar por primera vez. "El departamento de mis sueños", expresó, dejando en claro que este lugar no es una compra más, sino una meta construida con tiempo y deseo.

Con la emoción todavía latente, detalló el alcance del desafío que tiene por delante. "Estoy feliz por este gran paso en mi vida. Será mi gran desafío. Nunca armé un departamento de cero y ahora éste se va a transformar en el hogar de Lucio y mío, y será una bomba", explicó, anticipando que la remodelación será completa. El espacio dejará de parecer una caja vacía para convertirse en un hogar a su medida.

Entre planos, ideas y primeras decisiones estéticas, Muscari mostró que el departamento tiene ambientes amplios y enormes ventanales que bañan todo de luz natural. Ya reveló algunos de los cambios que planea: "una especie de barcito" en el living, varias paredes que serán derribadas para generar fluidez y habitaciones que quedarán en suite. El concepto central es claro: comodidad, identidad y funcionalidad.

El director también compartió el sentido emocional detrás de esta mudanza familiar. "La cosa es así: con mi hijo @lucio_muscariok nos queríamos mudar de nuestro departamento hermoso a uno más grande y que especialmente nos permita más independencia y privacidad personal. Es ideal porque Lucio y yo tendremos cada uno su 'zona', su 'ala'", contó, dejando ver que el diseño también busca acompañar el crecimiento de su hijo.

Por primera vez, José María Muscari encara un proyecto que podrá moldear desde cero. "Siempre tuve departamentos hermosos que otros habían reformado y adaptado, y yo los compré así. Ahora llegó el momento de crear mi propio sueño, estoy feliz y desafiado: les voy a ir mostrando el momento a momento", adelantó, prometiendo compartir la transformación paso a paso.

En otra parte del video, mostró detalles clave que terminarán de darle personalidad al nuevo hogar: dos balcones amplios con vistas abiertas, un toilette de recepción y un espacio que se convertirá en el corazón social de la casa. "Va a ser a otro level. En el segundo living voy a armar una play para Lucio y sus amigos. Él va a tener una super suite y una habitación para invitados", contó, dejando ver que la funcionalidad y la comodidad serán centrales.

Con esta compra, Muscari abre una etapa donde el diseño, la construcción y la vida familiar se mezclan en un mismo proyecto. Un hogar que, según él mismo anticipa, reflejará no solo su estilo, sino también un nuevo capítulo en el vínculo con su hijo.