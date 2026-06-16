En Argentina, el 16 de junio se celebra el Día del Ingeniero, una fecha que recuerda el inicio formal de la enseñanza de esta disciplina en el país y destaca la importancia de esta profesión para el progreso científico, tecnológico y económico nacional.

El motivo de esta conmemoración se remonta al 16 de junio de 1865, cuando se creó oficialmente el Departamento de Ciencias Exactas en la Universidad de Buenos Aires, que sentó las bases para la carrera de Ingeniería. Esta iniciativa fue impulsada por el ingeniero y pintor francés Carlos Enrique Pellegrini, quien ya en 1855 había planteado la necesidad de establecer una carrera de ingeniería en la universidad.

La importancia de la Universidad de Buenos Aires en la carrera de Ingeniería

El proyecto contó con el apoyo del rector Juan María Gutiérrez, con la meta de formar profesionales capacitados para acompañar el desarrollo del país en áreas estratégicas como infraestructura, energía, transporte e innovación.

Día del Ingeniero en Argentina: origen y legado de una profesión clave para el país

Además de esta fecha, el 6 de junio se celebra el Día de la Ingeniería Argentina, en homenaje a Luis Augusto Huergo, reconocido como el primer ingeniero egresado de la Universidad de Buenos Aires y una figura destacada en la historia de la ingeniería nacional.

Un hito histórico adicional es la trayectoria de Elisa Beatriz Bachofen, quien en 1917 se convirtió en la primera mujer en Argentina y América del Sur en obtener el título de ingeniera, abriendo camino para la inclusión femenina en esta profesión.

Más de 150 años después, el Día del Ingeniero representa una oportunidad para valorar el aporte de estos profesionales que construyen el presente y diseñan el futuro del país, reflejado en avances tecnológicos y obras fundamentales para la sociedad.