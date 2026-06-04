Centenario será sede este viernes y sábado del V Congreso sobre Inclusión Educativa “Desafíos de la Inclusión”, un encuentro que reunirá a especialistas, docentes, profesionales y estudiantes para reflexionar sobre las estrategias y herramientas necesarias para construir una sociedad más inclusiva desde la educación.

Organizado por la Fundación Stábile y con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia del Neuquén, el congreso se ha consolidado como un espacio de intercambio y formación para quienes trabajan en ámbitos vinculados a la inclusión. Este miércoles, la ministra de Juventud, Deportes y Cultura, Josefina Codermatz, recibió al presidente de la fundación, Matías Sánchez, y a los expositores internacionales Javier Pérez Tejero y Adriana Charry, ambos integrantes de la Universidad Politécnica de Madrid.

Sánchez destacó que esta edición tendrá como eje central los desafíos actuales de la inclusión y contará con la presencia de reconocidos referentes. Entre ellos sobresalen Javier Pérez Tejero, presidente de la Federación Europea de Deporte Adaptado y director del Programa Deporte Inclusivo en las Escuelas de la Universidad Politécnica de Madrid, y Mateo Salvatto, emprendedor tecnológico creador de la aplicación “Háblalo”, destinada a facilitar la comunicación de personas con discapacidad. “Procuramos que las personas que trabajan en relación con la inclusión puedan conocerse, intercambiar experiencias y producir nuevas ideas. Es nuestro aporte a una tarea que llevamos adelante desde hace más de 60 años en Centenario”, señaló Sánchez.

Centenario recibirá a especialistas nacionales e internacionales en una nueva edición del Congreso sobre Inclusión Educativa.

Durante el congreso se abordarán temas vinculados a la tecnología e inclusión, vida independiente, inserción laboral, estrategias para una inclusión efectiva en todos los niveles educativos, tutorías, buenas prácticas y deporte inclusivo en las escuelas. Pérez Tejero explicó que su participación estará centrada en el papel del deporte como herramienta de inclusión y empoderamiento para las personas con discapacidad. “El docente cumple un rol clave como promotor de la inclusión. Venimos a compartir experiencias, pero también a aprender y escuchar”, afirmó.

Por su parte, Adriana Charry remarcó la importancia de trabajar desde las escuelas para generar cambios culturales duraderos. “Los niños que hoy viven experiencias vinculadas al deporte inclusivo serán los adultos que transformarán la sociedad mañana. Aprender a respetar las diferencias nos ayuda a construir una comunidad más justa y abierta”, expresó.

La programación incluirá conferencias, talleres simultáneos, paneles de debate, espacios de trabajo grupal, la presentación de un libro y una mesa de discusión sobre inclusión laboral. El encuentro está dirigido a directivos, docentes, psicopedagogos, psicólogos, terapistas ocupacionales, acompañantes terapéuticos, equipos de apoyo, supervisores y estudiantes avanzados de carreras relacionadas con la temática.