En el marco del Mundial de Fútbol que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá, la Dirección Alimentación del Hospital de Clínicas de la UBA destacó la posibilidad de aprovechar estos eventos para fomentar hábitos alimenticios saludables, en lugar de asociarlos únicamente a comidas abundantes y poco recomendables.

Solana Argüeso, Licenciada en Nutrición (M.N. 10.735) e integrante del equipo, señaló que “la meta no es buscar la perfección, sino encontrar un equilibrio que pueda sostenerse en el tiempo”. En este sentido, explicó que una picada saludable puede ser tan sabrosa y variada como una tradicional, siempre que se prioricen alimentos frescos y nutritivos.

La especialista advirtió que el estrés y la ansiedad durante los partidos pueden afectar el sistema digestivo, generando acidez, distensión abdominal y sensación de pesadez. Además, muchas personas tienden a comer de forma automática y más rápido cuando están concentradas en el juego, lo que puede provocar un consumo excesivo.

El picoteo impulsivo y el consumo desmedido de snacks y ultraprocesados

Por ello, Argüeso recomendó llegar al partido con una comida previa equilibrada para evitar el picoteo impulsivo y el consumo desmedido de snacks. En particular, alertó sobre los productos ultraprocesados como papas fritas, nachos, palitos y chizitos, que contienen altos niveles de sodio, grasas de baja calidad y aditivos, pero aportan pocas vitaminas, minerales o fibra.

Para un Mundial más saludable, es aconsejable incluir en la mesa opciones frescas y nutritivas, además de preferir bebidas adecuadas para hidratarse correctamente durante los encuentros.

Respecto a diferentes grupos de edad y condiciones de salud, los expertos sugieren que personas con hipertensión, diabetes o enfermedades cardiovasculares planifiquen con anticipación sus comidas, priorizando preparaciones caseras y limitando alimentos ricos en sodio, grasas saturadas y azúcares simples. En particular, quienes tienen diabetes deben respetar sus horarios habituales de alimentación y evitar largos ayunos seguidos de ingestas abundantes, sin suspender medicación ni controles médicos.

Cómo disfrutar un Mundial saludable: consejos para una alimentación equilibrada durante los partidos

Los niños pueden aprovechar estos momentos para recibir alimentos saludables como frutas, verduras, sándwiches pequeños, quesos, yogures o pochoclo casero, enfocándose en compartir la experiencia más allá de la comida.

Por último, los adultos mayores deben cuidar su hidratación, moderar el consumo de sal, alcohol y comidas grasas, elegir alimentos fáciles de masticar y digerir, y mantener una correcta organización de sus horarios de alimentación y medicación para disfrutar del Mundial sin inconvenientes.