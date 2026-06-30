El 30 de junio se recuerda en Argentina el Día de la Prefectura Naval, la fuerza de seguridad más antigua del país, establecida por decreto en 1810. Esta institución tiene un legado histórico que comenzó con la designación de Martín Jacobo José Thompson como el primer Capitán de Puerto del Río de la Plata, por orden de Mariano Moreno, entonces Secretario de Gobierno y Guerra y encargado de las Relaciones Exteriores.

Entre las figuras destacadas que ocuparon cargos en la Prefectura se encuentran Matías de Irigoyen, Zapiola, Azopardo, Toll, Bernadet, Espora y Erézcano, quienes contribuyeron a la evolución y consolidación de esta fuerza. En 1882, la institución cambió su nombre de Capitanía General de Puertos a Prefectura Marítima, y en 1969 adoptó su denominación actual: Prefectura Naval Argentina.

Actualmente, el Prefecto Nacional Naval es Mario Rubén Farinón, quien asumió el cargo tras haber sido Prefecto General entre 2016 y 2020, continuando con la tradición y responsabilidad de esta fuerza en el control y la seguridad marítima.

En paralelo a esta conmemoración nacional, el 30 de junio también se celebra internacionalmente el Día de los Asteroides, una efeméride establecida el 6 de diciembre de 2016 por la Asamblea General de las Naciones Unidas mediante la resolución A/RES/71/90.

Este día tiene como propósito recordar el impacto del asteroide ocurrido en Tunguska, Siberia, el 30 de junio de 1908, y aumentar la conciencia pública sobre el peligro que representan los asteroides para la Tierra. Según datos de la NASA, se han identificado más de 16.000 asteroides cercanos a nuestro planeta, lo que resalta la importancia de esta jornada para fomentar la prevención y el estudio de estos cuerpos celestes.

El 30 de junio se conmemoran el Día de la Prefectura Naval Argentina y el Día Internacional de los Asteroides

El impacto de Tunguska es considerado el mayor registrado en la historia reciente, hecho que motivó la creación del Día Internacional de los Asteroides para alertar sobre la necesidad de proteger la Tierra frente a posibles futuros eventos similares.