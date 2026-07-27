El actor Nicolás Cabré anunció el fallecimiento de su hermano Duilio Cabré a través de un sentido mensaje en sus redes sociales. "Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", escribió en un post que refleja su profundo dolor.

En sus palabras, Cabré manifestó la incredulidad que le genera la situación: “Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años”.

Palabras de agradecimiento y legado familiar

El actor también destacó el esfuerzo y dedicación de su hermano: “Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz, y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto”.

Nicolás Cabré confirmó la muerte de su hermano Duilio y le dedicó emotivo mensaje

En una entrevista en el programa de Mirtha Legrand, Nicolás Cabré habló sobre Duilio, describiéndolo como una persona de perfil bajo, alejada de la exposición mediática. Comentó que se llevaban un año y ocho meses y que compartieron momentos muy cercanos: “hicimos absolutamente todo juntos”.

Además, recordó que su hermano se desempeñaba como taxista, continuando con la tradición familiar al tomar la posta de su padre en esta actividad.

Este lamentable hecho se suma a otras pérdidas personales que ha sufrido el actor en los últimos años. Hace poco más de un año, Cabré comunicó también el fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt, compartiendo una foto de ella en su infancia y expresando su tristeza.

En 2014, Nicolás perdió a su padre, Norberto Cabré, quien murió de un paro cardíaco mientras lavaba su taxi. Norberto tuvo una pequeña participación en cine en la película "Papá por un día", que contó con la actuación de Nicolás Cabré y otras reconocidas actrices argentinas.