Claudio Rígoli protagonizó una inesperada sorpresa para sus compañeros de Canal Nueve al casarse en Italia en una ceremonia que mantuvo en total reserva. La boda con su novia Elisa se realizó en un entorno íntimo en la costa italiana, y las imágenes del evento fueron difundidas esta semana en el programa LAM, a partir de publicaciones de la propia novia en redes sociales.

El viaje comenzó en Roma y la boda se llevó a cabo en una localidad costera que el panel de LAM identificó como posiblemente Venecia. En las fotos y videos, Rígoli aparece con un traje claro, mientras que Elisa lucía un vestido dorado corto acompañado de un velo largo. Las imágenes capturan momentos en la salida de una iglesia, paseos por calles empedradas y una celebración en una lancha con vistas a un lago y montañas.

Al momento de la emisión del programa, la pareja ya se encontraba disfrutando de su luna de miel. La noticia tomó por completo por sorpresa a sus colegas en Canal Nueve, así como a sus amigos del medio, quienes desconocían por completo los planes matrimoniales del conductor.

Claudio Rígoli se casó en Italia en secreto y sorprendió a Canal Nueve y sus colegas

La panelista Pilar Smith fue quien reveló la primicia tras consultar con varios integrantes del canal, quienes coincidieron en no tener información previa sobre el enlace. “Hablamos con mucha gente de Canal Nueve y estaban todos sorprendidos, y además sorprendidos de estas imágenes”, comentó Smith durante el programa presentado por Ángel de Brito. Incluso Esteban Mirol, periodista amigo y colega de Rígoli, admitió al aire que desconocía totalmente la noticia.

De perfil reservado Claudio Rígoli se casó en Italia

El perfil reservado de Claudio Rígoli dentro y fuera de su ámbito laboral es bien conocido. Smith destacó que “toda su vida fue súper reservado”, y que la única información que había compartido antes del viaje fue que se tomaría vacaciones con Elisa, sin mencionar la boda.

Según estimaciones del panel, la relación entre Rígoli y Elisa habría comenzado alrededor de 2023. Todo el material visual que ha trascendido proviene exclusivamente de las publicaciones de Elisa en Instagram, ya que Rígoli no respondió a los mensajes de sus compañeros durante el viaje. “Le escribieron de Canal Nueve y no contestó a nadie”, precisó Smith, quien destacó que la novia fue la única fuente de información sobre la boda.

Las imágenes mostraron también a un pequeño grupo de personas acompañando a los novios en la lancha, presumiblemente los testigos, aunque esto no ha sido confirmado. Smith reconoció que aún están intentando reconstruir la historia completa debido a la escasa información disponible.

El tema generó distintos comentarios en el panel de LAM. Denise Dumas expresó que “es un bajón casarte sin un amigo, por lo menos un amigo, un familiar, alguien”, mientras que Karina Iavícoli defendió la privacidad del evento: “No me parece mal que no lo quiera contar. Es algo de intimidad”.

En Canal Nueve, Claudio Rígoli es admirado por su perfil profesional y personal. En el programa se lo describió como “el galán de Canal Nueve”, y sus colegas recordaron anécdotas que resaltan su presencia y carisma. Además, Smith e Iavícoli coincidieron en que Elisa lo cuida con mucho esmero, tras verlo meses atrás en un hotel de Mar del Plata.

Al cierre de la emisión de LAM, Rígoli y Elisa seguían disfrutando de su luna de miel en Venecia sin ofrecer declaraciones públicas sobre su matrimonio, manteniendo así el bajo perfil que caracteriza al conductor.