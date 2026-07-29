El 29 de julio es una fecha significativa en Argentina por la conmemoración del Día de la Cultura Nacional, establecido en homenaje al fallecimiento de Ricardo Rojas en 1957. Este intelectual multifacético dejó un legado importante en diversas áreas como el periodismo, la poesía, la docencia, la historia, la literatura, la investigación y el ensayo.

La instauración de esta efeméride fue oficializada en 1982 mediante un decreto presidencial que buscó reconocer la influencia de Rojas en las expresiones culturales argentinas. La medida pretende destacar su contribución a la preservación y difusión de la identidad cultural del país.

Efemérides del 29 de julio: Día de la Cultura Nacional en homenaje a Ricardo Rojas

El documento que formalizó la fecha señala que Ricardo Rojas “representa muy singularmente, en su polifacética y honda personalidad intelectual, diversas manifestaciones culturales y encarna una preocupación argentina de preservar y difundir las características de la cultura nacional”. Esta cita resume la importancia de su figura para el patrimonio cultural argentino, que cada año se recuerda este día.