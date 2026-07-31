Elon Musk, fundador de Tesla y SpaceX, compartió una visión revolucionaria sobre el futuro de la economía global: aseguró que para el año 2036 el dinero dejará de tener importancia.

Durante una entrevista con The Economist, Musk explicó que si la inteligencia artificial y los robots logran producir bienes y servicios en cantidades superiores a las que cualquier persona pueda consumir, el dinero como herramienta de intercambio perderá su sentido.

“El futuro va a ser muy, muy diferente del pasado. No existe ninguna analogía o metáfora que, en mi opinión, ilustre la magnitud del cambio que vamos a experimentar”, afirmó el empresario, conocido por sus opiniones audaces sobre la tecnología y la transformación social.

Elon Musk predice que el dinero dejará de ser importante para 2036

El trabajo dejará de ser una obligación

En el escenario que plantea Musk, el trabajo dejará de ser una obligación para la supervivencia, ya que las máquinas cubrirán todas las necesidades básicas. Así, el acceso a bienes y servicios será ilimitado y se instaurará un sistema con ingreso universal alto.

“Habrá un ingreso alto universal. El trabajo será como cultivar una huerta: no necesitas hacerlo, pero quizás quieras hacerlo”, comentó Musk, sugiriendo que las personas podrían dedicarse a actividades creativas o voluntarias sin la presión económica tradicional.

Este cambio implicaría que el dinero perderá su función histórica como medio para la distribución y reserva de valor, concentrándose la economía en administrar la abundancia en lugar de gestionar la escasez. En sus palabras, “el dinero no importará en 2036”.