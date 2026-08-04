José Elías, empresario al frente de más de 180 empresas y con una fortuna estimada en 950 millones de euros según Forbes en 2024, ha compartido una reflexión que desafía la visión tradicional sobre el liderazgo.

En sus redes sociales, Elías cuestiona la idea común de que un líder debe ser una persona ordenada, seria y metódica. “Dicen que un líder tiene que ser un tío ordenado y metódico, pero Elon Musk es un completo caos y lidera mejor que la mayoría”, afirmó.

Para Elías, la clave no reside en ser un líder ordenado ni en abrazar el caos, sino en la capacidad de construir un equipo que complemente las propias debilidades. “Si eres pura innovación, busca a alguien que ponga los pies en el suelo. Si eres puro proceso, busca a alguien que rompa el molde”, explicó.

Ejemplos de liderazgos exitosos

El empresario destaca que tanto Elon Musk, conocido por su visión disruptiva y alta tolerancia al riesgo, como Isidro Fainé, reconocido por su meticulosidad y compromiso social, son ejemplos de liderazgo exitoso pese a sus estilos opuestos. Ambos comparten la habilidad estratégica y la capacidad para rodearse de un entorno que potencia sus fortalezas.

Elías también reflexionó sobre su propio camino, reconociendo que el aprendizaje a través de errores y la confianza en el equipo son fundamentales. “Asumir que te equivocas mucho más de lo que te gustaría reconocer, poner la oreja bien grande para escuchar de verdad a los que tienes cerca, confiar en el equipo, aunque a veces te la jueguen por el camino y dar oportunidades a la gente que el mercado no les daría nunca”, comentó.

El empresario subraya que el liderazgo real comienza con el autoconocimiento, entendiendo las propias limitaciones para buscar talento que las compense. “Liderar no es tener la razón siempre. Eso es simplemente un ego mal gestionado que te impide avanzar”, agregó.

Desde una perspectiva científica, estudios como los de The Ohio State University respaldan la importancia de cualidades como la humildad y la inteligencia emocional en el liderazgo efectivo. La humildad implica reconocer los errores propios, valorar las fortalezas ajenas y mantener la disposición para aprender, mientras que la inteligencia emocional abarca el autoconocimiento, autocontrol, motivación, empatía y habilidades sociales, según el psicólogo Daniel Goleman.

Asimismo, la profesora Amy Edmondson enfatiza que los mejores equipos funcionan cuando sus integrantes pueden expresar dudas o ideas sin temor, lo que fomenta la confianza y el crecimiento colectivo. Un estudio del Journal of Applied Psychology también destaca que la confianza en el liderazgo está estrechamente vinculada al rendimiento laboral y a comportamientos positivos dentro de la organización.

José Elías destaca que Elon Musk lidera mejor siendo un caos y no un líder ordenado

En definitiva, el liderazgo no se trata solo de una persona, sino del desarrollo de quienes la rodean. José Elías invita a repensar el concepto tradicional de líder y a valorar el poder de un equipo diverso y complementario para alcanzar el éxito.