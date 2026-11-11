Tras más de 30 años de trayectoria, se jubiló el médico que fue clave en la pandemia en San Martín de los Andes

El doctor Juan Ramón Cabrera inició una nueva etapa de su vida: después de más de 30 años de trabajo en el sistema de salud de Neuquén, se jubiló y recibió el reconocimiento de sus compañeros del Hospital de San Martín de los Andes, institución en la que desarrolló buena parte de su carrera profesional y desde donde tuvo un papel destacado durante la pandemia de COVID-19.

Oriundo del Gran Buenos Aires, Cabrera llegó a Neuquén hace más de tres décadas, cuando era un joven médico recién recibido que eligió la provincia para realizar su residencia de Medicina General en el Hospital de Zapala. Aquella primera experiencia marcó el comienzo de un recorrido profesional ligado a la salud pública, la atención comunitaria y el trabajo en localidades del interior neuquino.

Una vez finalizada su formación, continuó su camino en el Hospital de Las Coloradas. Allí consolidó su vocación por la medicina rural, con una tarea cercana a los vecinos y un fuerte compromiso con las necesidades sanitarias de una comunidad donde durante años fue uno de los principales referentes médicos.

Hacia fines de los años 90 se incorporó al Hospital de San Martín de los Andes. Su trabajo se extendió por distintos centros de salud de la ciudad, con una presencia especialmente importante en el barrio Las Rosas y sectores aledaños, donde se convirtió en el médico de referencia para numerosas familias.

- Juan Ramón Cabrera: una vida dedicada a la medicina y un rol fundamental durante la pandemia.

De la atención médica a la conducción hospitalaria

Su trayectoria y experiencia lo llevaron a asumir diferentes responsabilidades dentro del Hospital de San Martín de los Andes. Durante años estuvo al frente de la Jefatura de Atención Médica, se desempeñó como vicedirector y también ocupó la dirección del establecimiento en distintas etapas, entre ellas un período que concluyó en 2011 y otro que comenzó en 2016.

Desde esos espacios de gestión acompañó la formación de nuevas generaciones de profesionales y participó de decisiones importantes para el funcionamiento de la institución.

Uno de los capítulos más exigentes de su carrera llegó con la pandemia de COVID-19. En ese contexto, Cabrera tuvo un papel central en la conducción y organización de la respuesta sanitaria, en momentos en que los hospitales debieron afrontar una emergencia sin precedentes, con una fuerte demanda asistencial y enormes desafíos para los equipos de salud.

Un impulso para el nuevo hospital

Entre los aportes que destacan sus compañeros también aparece su participación en las primeras gestiones para conseguir un hospital de mayor complejidad para San Martín de los Andes.

Junto a un grupo de vecinos, Juan Ramón Cabrera impulsó las presentaciones formales que dieron inicio a un largo proceso de reclamos y gestiones para concretar ese objetivo. Con el paso de los años, el proyecto se convirtió en realidad con la construcción y posterior inauguración del nuevo edificio hospitalario, una iniciativa que también acompañó desde sus responsabilidades de gestión.