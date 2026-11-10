Pedro tiene ocho años, vive en Neuquén y acaba de guardar uno de esos recuerdos que acompañan toda la vida. El pequeño integró la delegación que recibió al papa León XIV en el Aeroparque Jorge Newbery, en Buenos Aires, y tuvo la oportunidad de acercarse y saludar al pontífice para entregarle cartas de la comunidad neuquina y un rosario que le había regalado su abuela.

En diálogo con Entretiempo por AM550, el niño contó emocionado que lo primero que sintió al verlo fue una profunda tranquilidad. “Lo primero que sentí cuando vi al Papa fue que sus ojos me dieron mucha tranquilidad”, recordó. Después resumió esa sensación con dos palabras: “Paz y tranquilidad me dio el Papa”.

Su participación tuvo una misión especial. Antes de viajar, Pedro se había propuesto llevarle mensajes de su familia y de su comunidad. Finalmente, pudo cumplirlo y entregarle las cartas directamente en la mano.

“Acá están las cartas de toda la Patagonia que pude conseguir”, le dijo al pontífice. También le acercó un rosario que su abuela le había dado minutos antes de partir, con el pedido de que se lo entregara para recibir su bendición.

Pedro fue incluido en un grupo de jóvenes vinculados al Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana de la diócesis de Neuquén

León XIV bendijo el objeto y le aseguró que rezaría por él y por toda la Argentina. Para Pedro, esas palabras fueron otro momento inolvidable: contó que le transmitieron “tranquilidad y felicidad”.

Pedro llevó al Papa mensajes de distintas comunidades patagónicas

La invitación llegó como una sorpresa para la familia. Pedro fue incluido en un grupo de jóvenes vinculados al Movimiento de Jornadas de Vida Cristiana de la diócesis de Neuquén. Aunque la convocatoria estaba destinada inicialmente a participantes de entre 17 y 20 años, también aceptaron que el niño formara parte del recibimiento. Con ocho años, se convirtió en el integrante más pequeño de la delegación.

Su mamá, Victoria Irilli, viajó con él a Buenos Aires. El recibimiento en el aeropuerto reunió a una delegación de invitados que pudo presenciar de cerca la llegada del Papa. Para Pedro, además de participar de ese momento, era importante cumplir con el encargo que había asumido: convertirse en una especie de cartero de la Patagonia.

Durante la entrevista, contó que también había reunido cartas de personas de su entorno y que una parte de esos mensajes eran propios. Cuando le preguntaron si había viajado como cartero, respondió entre risas: “Sí, un cartero especial viajando a Buenos Aires”.

El encuentro también le permitió descubrir la diferencia entre conocer a una persona a través de fotografías y tenerla enfrente. Pedro comparó esa sensación con lo que puede suceder al encontrarse con alguien muy famoso, como Lionel Messi. “Te cambia la forma de ver a esa persona cuando te ponés a hablar”, explicó.

Aunque apenas pudo intercambiar unas palabras con León XIV, aseguró que para él fue muchísimo. “Las fotos no te transmiten la misma sensación que cuando lo ves cara a cara. Es otra cosa”, expresó.

La misa también le dejó una sensación de paz

Después del recibimiento en Aeroparque, Pedro participó de la misa que el pontífice celebró en el Monumento de los Españoles, en la ciudad de Buenos Aires. Allí volvió a experimentar una sensación similar a la que había tenido durante el encuentro personal, aunque de otra manera.

Al recordar ese momento, explicó que escuchar al Papa durante la celebración le transmitió todavía más paz. “Cuando dio la misa me dio más paz, más paz también”, contó.

El niño viajó acompañado por su familia La experiencia, además, le dejó una anécdota que seguramente tendrá que repetir cuando vuelva a sus actividades cotidianas. Entre las cartas que llevó también había mensajes de personas cercanas, por lo que anticipó que sus compañeros de colegio podrían pedirle que cuente lo vivido.

Pedro todavía intenta encontrar las palabras para describir el encuentro, reconoció que seguía procesando lo que había pasado. Sin embargo, pudo poner en palabras aquello que más lo había marcado: la mirada del pontífice, la bendición del rosario de su abuela y la posibilidad de llevar hasta Buenos Aires los mensajes de fieles neuquinos.





La entrevista completa:



