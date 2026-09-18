Abrió el Museo del Gato: una experiencia única en el mundo, con salas inmersivas y un domo de ronroneos

En pleno Paseo de la Reforma en Ciudad de México, abrió sus puertas El Museo del , con una propuesta inmersiva que combina historia, tecnología y experiencias sensoriales para descubrir el universo de los felinos.



La iniciativa fue creada por dos periodistas, Esther Garcilita y Marco Sotomayor, que desde hace años desarrollan proyectos vinculados con los gatos.



Ésta propuesta surgió luego de otros emprendimientos como La Gatería, que comenzó como una tienda en el año 2012 y que luego se convirtió en el primer cat café de América Latina.



El Museo del Gato propone un recorrido dividido en tres grandes espacios, que muestran diferentes aspectos de la historia y el comportamiento de éstos animales.

La primera experiencia es Génesis Felina, donde los visitantes pueden conocer la evolución de los gatos a través de dioramas animados y un videomapping.



El recorrido muestra el vínculo que fueron construyendo con los seres humanos desde sus orígenes, hasta convertirse en animales de compañía.



La segunda sala es Instinto Puro, busca que el público deje de lado la mirada humana y experimente el mundo desde una perspectiva felina. Allí hay un juego arcade relacionado con las feromonas, una experiencia de realidad virtual y el denominado Domo del Ronroneo.



La propuesta de realidad virtual permite recorrer la ciudad desde la mirada de un gato y generar conciencia de los riesgos que enfrentan los felinos domésticos cuando salen al exterior.