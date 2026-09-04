Adoptamos un cachorro: ¿qué necesita para crecer sano y adaptarse a su nuevo hogar?

La llegada de un cachorro transforma las rutinas de una familia en cuestión de días. Para asegurarse de que ésta etapa sea acompañada de la mejor manera, se le deben garantizar suficientes horas de sueño, una alimentación adecuada, comenzar a entrenarlo desde temprano y favorecer que se socialice en forma gradual y segura.



Los cachorros necesitan muchas horas de sueño durante sus primeras etapas de vida. Suelen dormir entre 18 y 20 horas por día, el descanso es fundamental para su crecimiento, el desarrollo cerebral y el aprendizaje.

El entorno y su desarrollo

El contacto con el entorno es otro elemento importante su desarrollo. La socialización busca que el cachorro se familiarice con diferentes estímulos sin sentirse abrumado.



Después de los primeros días en el nuevo hogar, cuando ya comienza a adaptarse a su familia, se puede incorporar progresivamente, el contacto con otras personas.



Es importante supervisar el contacto con los niños, ya que sus reacciones y movimientos pueden ser más impredecibles para un cachorro que aún se está familiarizando con los estímulos de su entorno.