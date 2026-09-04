Adoptamos un cachorro: ¿qué necesita para crecer sano y adaptarse a su nuevo hogar?

La llegada de un cachorro transforma las rutinas de una familia en cuestión de días. Para asegurarse de que ésta etapa sea acompañada de la mejor manera, se le deben garantizar suficientes horas de sueño, una alimentación adecuada, comenzar a entrenarlo desde temprano y favorecer que se socialice en forma gradual y segura.
Los cachorros necesitan muchas horas de sueño durante sus primeras etapas de vida. Suelen dormir entre 18 y 20 horas por día, el descanso es fundamental para su crecimiento, el desarrollo cerebral y el aprendizaje.
Cuando un cachorro acumula cansancio, pueden aparecer comportamientos indeseables. Es importante respetar sus períodos de sueños y evitar interrupciones innecesarias (alzarlo para jugar si está dormido, por ejemplo).También es conveniente establecer un espacio propio, tranquilo y seguro donde pueda descansar sin interrupciones.
Una alimentación equilibrada debe aportar proteínas de buena calidad, grasas apropiadas, carbohidratos y fibra, para favorecer el buen funcionamiento de la microbiota intestinal.
Durante la etapa de crecimiento, la alimentación debe adaptarse a las características de cada animal. Los perros de tamaño mediano y grande, atraviesan cambios físicos importantes durante el primer año y pueden aumentar bastante de peso durante los primeros meses.
No es necesario esperar que el cachorro alcance una edad avanzada para comenzar a entrenarlo. Desde el comienzo se pueden practicar ejercicios sencillos, como enseñarle su nombre, a responder a la llamada, ayudarlo a comprender órdenes básicas como, sentarse, esperar y permanecer quieto. Estas interacciones ayudan a construir confianza y un vínculo seguro, así podrá confiar en las personas que estarán a cargo de su cuidado.
El entorno y su desarrollo
El contacto con el entorno es otro elemento importante su desarrollo. La socialización busca que el cachorro se familiarice con diferentes estímulos sin sentirse abrumado.
Después de los primeros días en el nuevo hogar, cuando ya comienza a adaptarse a su familia, se puede incorporar progresivamente, el contacto con otras personas.
Es importante supervisar el contacto con los niños, ya que sus reacciones y movimientos pueden ser más impredecibles para un cachorro que aún se está familiarizando con los estímulos de su entorno.
Previo a completar la vacunación, los cachorros no deben permanecer directamente sobre el suelo en espacios exteriores. Se propone un porta bebé o un transportín para que comience sus paseos y una exposición temprana al mundo que lo rodea. De ésta manera podrá observar personas, situaciones y sonidos, manteniendo la distancia desde una posición protegida.
Se trata de incorporar progresivamente nuevas experiencias, de respetar los períodos de descanso, mantener una alimentación apropiada a sus necesidades y acompañar los primeros aprendizajes sin sobrecargarlo ni excitarlo.