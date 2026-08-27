Gatos esmoquin o tuxedo: ¿cómo son, cuáles son sus características?

Entre los gatos podemos encontrar una gran variedad de patrones y colores. Uno de los más comunes de ver es el llamado gato esmoquin o gato tuxedo. Se trata de aquellos de pelaje negro y blanco que por la distribución de sus colores, parecen llevar un traje formal.

Los gatos tuxedo no corresponden a una raza específica, sino que éste patrón de pelaje puede aparecer en diferentes razas y también en gatos mestizos. Pueden tener pelo corto o largo, pero lo que los distingue, es principalmente la combinación y distribución de sus colores.

Si bien a los diferentes tipos de gatos, como los anaranjados o tricolor se les suelen atribuir determinadas personalidades, la realidad es que el carácter de cada uno, depende de diferentes factores, entre ellos la genética, socialización y crianza. En general los gatos esmoquin suelen ser cariñosos, inteligentes y sociables, pero cada animal tiene su propia personalidad.

Una de las curiosidades de estos gatos, es que el patrón tuxedo se produce por la distribución del color blanco en el pelaje y no por una raza determinada.

Las zonas blancas aparecen debido a la acción de ciertos genes que hacen que el pigmento no llegue a cubrir todo el cuerpo durante el desarrollo del animal.

Además, los gatos esmoquin, pueden tener ojos de diferentes colores, aunque los más frecuentes son verdes, amarillos o dorados.

Al no tratarse de una raza, su tamaño, forma del cuerpo, color de ojos y tipo de pelo, pueden variar considerablemente entre un ejemplar y otro.

Si algún gato tuxedo llega a tu vida, no dudes en abrirle la puerta. Descubrirás un animal de características muy especiales y sobre todo a un gran compañero.

Amistosos, inteligentes, sociables, cariñosos y por sobre todas las cosas, inolvidables.