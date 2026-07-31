Las intensas acumulaciones de agua registradas en la calle Las Mosquetas, en el barrio El Once, dejaron una postal tan inesperada como llamativa. En lugar de resignarse al anegamiento, un vecino decidió subirse a un kayak y recorrer la calle completamente cubierta de agua.

La insólita escena se volvió viral luego de que el hombre bromeara: "Me voy a comprar el pan".

Mientras avanzaba remando por un sector que, por momentos, parecía un arroyo más que una arteria urbana, lanzó una frase que provocó las risas de quienes observaban la escena: "Me voy a comprar el pan".

El momento quedó registrado en un video que rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde cientos de usuarios destacaron el ingenio del protagonista para tomarse con humor una situación que generó complicaciones para los vecinos del sector.

La calle quedó cubierta por el agua y por algunos minutos se transformó en un improvisado canal.

Más allá de lo anecdótico, la imagen volvió a poner en evidencia los problemas que ocasionan los anegamientos tras las lluvias intensas y las dificultades para transitar por algunas calles cuando el agua cubre completamente la calzada.