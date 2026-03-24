En medio de conflictos mundiales, crisis económicas e incertidumbre por el dinero del futuro, la educación financiera se convierte en un pilar fundamental para no perder dinero pero sobre todo para llegar a ahorrar e invertir.

Adriana Czerwony detalló en el programa La Segunda Mañana de AM550 cuáles son las estrategias para poder ahorrar hoy en día, en medio de un panorama tan incierto y volátil.

La asesora financiera comenzó sosteniendo que los argentinos hemos aprendido de finanzas viendo a los demás, sin tener una educación desde temprana edad. "Después de la pandemia con las redes sociales se está conociendo un poco más. Hay muchas herramientas, como invertir en la bolsa de valores", indicó.

Cómo empezar a invertir

La especialista explicó a la audiencia que, aunque esto era solo una opción para grandes empresarios, la última modificación de la ley estableció que no hay un mínimo para invertir, por lo cual hoy esto está al alcance de todos.

Detalló que actualmente se puede descargar una aplicación de inversiones reguladas por la Comisión Nacional de Valores y comenzar a invertir allí mismo de forma gratuita.

"Lo más volátil, más arriesgado son las acciones del oro, el petróleo, que en este contexto del conflicto bélico de Medio Oriente afecta a todo el mundo", agregó. Para comenzar una inversión se debe abrir una cuenta, transferirse dinero en cualquier moneda y comprar índices. Allí están las acciones de algunas empresas petroleras, como YPF en el caso de Argentina.

"Siempre diversificando, no invertir todo en oro porque en este contexto el mundo va por el oro porque desconfía de los demás activos", aclaró que el oro no es lo más estable y que hoy está en sus precios máximos.

"Mi recomendación es diversificar un poco en oro y en otros activos. Para alguien que recién comienza y tiene pocos ahorros, está aprendiendo a ahorrar, no voy a hacer algo tan arriesgado", sugirió a quienes se adentran en el tema.

Existen también los activos de renta fija, donde el ahorrista le da dinero al estado y este le brinda un certificado digital, se paga intereses y al vencimiento del bono se devuelve el capital. Aclara que este conlleva riesgo de default y que el estado no tenga los recursos para darte los intereses y tu capital.

"En este momento el Banco Central tiene todos los recursos para pagar los bonos que vencen en los próximos dos años", además agrega que no se debe aguardar al vencimiento sino que se puede vender el bono en la bolsa.

"Cuando el mercado baja y las empresas de panel líder bajan es momento de comprar porque compramos barato." Detalló que hay acciones desde $16 mil hasta $40 mil.

Fondo de retiro para jubilarse con un respaldo económico

La asesora también se refirió al tema de invertir desde joven para que, al momento de retirarse, poder utilizar ese fondo como una jubilación. "Es lo que siempre recomiendo, lo ideal es invertir de a poco todos los meses, el primer año no vamos a notar tanto rendimiento. Está estipulado que en aproximadamente 7 años duplicamos el capital reinvirtiendo, se llama interés compuesto", explicó.

"En 10, 15 años podemos armarnos una jubilación, dependiendo la edad. Cuanto antes empieces mejor y tenes asegurado que cuando te retires de tu actividad tenes este resguardo para tener una vida digna y no depender de la jubilación".

La polémica de las criptomonedas

En cuanto al gran tema de las criptomonedas, indicó que aun no están reguladas, por lo cual es arriesgado ya que fluctúa constantemente. Ella lo recomienda para personas jóvenes, ya que tienen más posibilidad de recuperarse en caso de salir perdiendo.

"Seguramente es lo que se viene y tener un poco es resguardar capital, sobre todo Bitcoin y no otras que vayan apareciendo", detalló Czerwony.

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