La educación financiera gana consenso social y se consolida como una demanda creciente dentro del sistema educativo. Ocho de cada diez personas consideran que estos contenidos deberían ser obligatorios en los colegios. La postura surge de un relevamiento nacional que refleja una preocupación extendida por la falta de herramientas para administrar el dinero desde edades tempranas.

El estudio fue realizado por BCBA Joven junto a Opina Argentina y contó con la participación de 1.336 personas de todo el país. La encuesta se llevó a cabo de manera online y presenta un margen de error del 2,6%. Los resultados muestran un respaldo transversal, sin grandes diferencias por edad, nivel socioeconómico o región.

Pese al amplio apoyo, el sondeo evidencia una brecha entre la demanda social y la oferta educativa existente. Solo tres de cada diez encuestados aseguran conocer programas de educación financiera en las escuelas.

En paralelo, los hábitos financieros de la población cambiaron con rapidez en los últimos años. El uso de billeteras virtuales y pagos con QR alcanza al 77% de los encuestados y ya supera al efectivo como principal medio de pago. Entre los jóvenes, además, crece el uso de herramientas más complejas, lo que refuerza la importancia de una formación escolar que permita tomar decisiones informadas y reducir riesgos.