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Producción audiovisual

Netflix presentó el tráiler del episodio final de la serie Cien años de soledad con grandes expectativas

El capítulo especial se estrenará el 26 de agosto y cerrará la segunda temporada de la adaptación de la novela de Gabriel García Márquez. La historia retomará a Aureliano Babilonia y culminará con el cumplimiento de la profecía sobre los Buendía. 

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Por Facundo Julio

Redactor secciones Espectáculos y Sociedad. Productor del programa La Segunda Mañana por AM550 y Otro Dato por 24/7 Canal de Noticias.
Martes, 18 de agosto de 2026 a las 15:49
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Imagen del tráiler oficial del episodio final de Cien años de soledad.

Netflix dio a conocer el tráiler del episodio final de Cien años de soledad, la serie basada en la novela de Gabriel García Márquez. El capítulo especial llegará a la plataforma el próximo 26 de agosto y mostrará el desenlace de la saga de los Buendía junto con la destrucción de Macondo. Dirigido por Laura Mora, el episodio contará con una escala de producción comparable a la de un largometraje y cerrará la segunda temporada, cuyos siete primeros capítulos se estrenaron el 5 de agosto.

La historia retomará a Aureliano Babilonia, interpretado por Sebastián Osorio, quien permanece bajo el dominio de Fernanda del Carpio y se dedica a descifrar los manuscritos de Melquíades. El reparto central se completa con Margarita Rosa de Francisco como Fernanda en su vejez, Emmanuel Restrepo en el papel de José Arcadio “el papa” y Estefanía Piñeres como Amaranta Úrsula.

Ambientación de Macondo en la etapa final de la narrativa.

Tras la muerte de Fernanda, José Arcadio regresará de Roma a Macondo para reclamar la herencia de los Buendía. Su encuentro con Aureliano marcará uno de los últimos movimientos de una familia marcada por el aislamiento, las tragedias y una profecía que se extiende a lo largo de generaciones. Amaranta Úrsula también volverá al pueblo y retomará su vínculo con Aureliano. De esa relación nacerá el último integrante de la estirpe, hecho que cumplirá la profecía y anticipará el destino definitivo de Macondo.

El material promocional adelanta el desenlace con la imagen de un bebé con cola de cerdo, referencia directa a uno de los momentos centrales de la novela. La serie, filmada íntegramente en Colombia y realizada con el respaldo de la familia de García Márquez, fue presentada por Netflix como una de las producciones audiovisuales más ambiciosas realizadas en Latinoamérica.

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